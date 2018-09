Lijsttrekkers in de clinch over drugsbeleid Antwerpen en uitspraken De Wever

'Ik heb nooit iemand van iets strafrechtelijks beschuldigd', reageerde Bart De Wever op het interview in De Volkskrant waarin hij leek te insinueren dat sommige lokale politici in Antwerpen banden hebben met de drugsmaffia. 'Men vroeg mij of ik voor alle politici mijn hand in het vuur durfde steken. Dat durf ik inderdaad niet.'

Hij ontkende ook dat volgens hem de N-VA immuun is voor infiltratie - met een knipoog naar het schandaal rond Schild & Vrienden.

De burgemeester vindt dat zijn war on drugs de overlast de afgelopen zes jaar sterk heeft teruggedrongen. Jinnih Beels (SP.A) vindt dat die war on drugs de oorlog net naar de straten heeft gebracht: 'De mensen voelen zich onveilig'.

De lijsttrekkers zijn het erover eens dat niet alleen de kleine garnalen, maar ook de grote vissen van de drugsmaffia aangepakt moeten worden, maar volgens De Wever is dat een verantwoordelijkheid van de hogere niveaus. Maar het Stroomplan, dat onlangs in werking trad, werkt volgens de SP.A niet omdat er geen communicatie is tussen de niveaus: 'Er is geen samenwerking met de douane of de belastingdienst', zegt Beels.

Om de drugsmaffia te ontmantelen, is volgens de burgemeester - in samenwerking met de hogere niveaus - een ontmanteling van het businessmodel van de drugdealers nodig. Van het nut van een parlementaire commissie over de problematiek is hij niet overtuigd: 'Dat wordt een legaliseringsdebat'.

Lage-emissiezone 2.0

Tijdens het debat gingen de aanwezige lijsttrekkers - behalve De Wever en Beels ook nog Kris Peeters (CD&V), Philippe De Backer (Open VLD), Peter Mertens (PVDA), Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Wouter Van Besien - ook de discussie aan over thema's als luchtvervuiling, mobiliteit en wonen.

Op vlak van luchtkwaliteit gaf burgemeester De Wever aan dat de stad op koers is om de vooropgestelde CO2-doelstellingen voor 2050 te halen. 'Hoeveel overheden kunnen zeggen dat ze op schema liggen?' Toch ziet Van Besien in Antwerpen een roetvlek waar nog veel werk aan de winkel is.

Mertens pleit voor een lage-emissiezone 2.0: 'Pak naast de auto's in de stad ook het vrachtverkeer, de cruiseschepen en de vervuilende industrie aan.'

De Wever, De Backer en Peeters herhaalden op het einde van de avond niet in zee te willen gaan met zowel PVDA als Vlaams Belang. 'De Open VLD regeert niet met communisten of fascisten', zei De Backer. Groen en SP.A houden de deur in het geval van PVDA op een kier.