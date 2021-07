Wetenschapsfanaat en stand-upcomedian Lieven Scheire jaagt deze zomer op de lach en de verwondering in de Captain Comedy Club in Dendermonde en in de Nerdland Safari-wandelfilmpjes.

U brengt in de Captain Comedy Club een aflevering van uw podcast Nerdland. Wat houdt de podcast in?

...

U brengt in de Captain Comedy Club een aflevering van uw podcast Nerdland. Wat houdt de podcast in? Lieven Scheire: Nerdland is een podcast waarin ik met andere science freaks terugkijk op het wetenschapsnieuws van de voorbije maand. De afgelopen maanden praatten we, uiteraard, over de pandemie. Op menselijk vlak een drama, maar op wetenschappelijk vlak fascinerend. Er moest zoveel onderzocht en bijgesteld worden. De natuurkundige Richard Feynman (1918-1988) verwoordde het destijds perfect: 'Mensen denken dat wetenschappelijke kennis een setje zekerheden is. Dat is het niet. Het is een verzameling statements, die elk een bepaalde zekerheid hebben. Bij sommige is die zekerheid groot, bij andere minder.' Focust u in de aflevering in de Captain Comedy Club op de pandemie? Scheire: Nee. We kozen een thema dat past bij de plek. Captain Comedy Club is een initiatief van mijn manager Leslie Vantomme (comedybureau Working Class Heroes, nvdr) die al jaren droomt van een comedyclub zoals ze te vinden zijn in New York of London. De pandemie gaf hem de tijd om daar werk van te maken. Wouter Deprez, Xander De Rycke en ik hosten elk enkele avonden. Zo organiseert Xander onder meer een ladies' night vol vrouwelijke comedians, met als titel Vrouwen zijn niet grappig, een typische café-uitspraak.Mijn Nerdland-avond gaat over comedy en wetenschap. Is dat een goed huwelijk? Scheire: Zeker. Wetenschappers en stand-upcomedians delen een groot analytisch vermogen. In Groot-Britannië is non-fiction standup - comedy over en/of door wetenschappers - heel populair. Er is het Festival of the Spoken Nerd. Er zijn bright clubs waar een stand-upcomedian zoals Robin Ince en vervolgens een wetenschapper zoals deeltjesfysicus Brian Cox stand-upcomedy brengen over een thema. De VUB doet dit ook. De kans is groot dat we tijdens de volgende editie van de Captain Comedy Club uitpakken met een bright club waarin wetenschappers en stand-upcomedians duelleren op geestig niveau. U geeft dit interview net voor uw gezinsreis. Gaat er een cameraploeg mee, om de ontdekkingen onderweg te tonen? Scheire: Nee, al zou ik graag een programma maken over de biologie, technologie, weersverschijnselen en geschiedenis van de plekken die ik onderweg tegenkom. Helaas, geen enkele Vlaamse zender wil zoiets uitzenden. Mijn feitjes, wetenschap en verwondering moet ik dus kwijt in podcasts, in comedyshows én in de wandelfilmpjes Nerdland Safari's: Peter Berx - met wie ik het boek Insecten schreef - en ik wandelden door Strombeek, Vilvoorde, Lille, Overijse en Geel. Mijn hoogtepunt? Toen Peter me in Lille een larve van een mierenleeuw toonde. Die graaft een kuiltje in het zand waar langslopende mieren in wegglijden, recht in de kaken van de mierenleeuw die op de bodem leeft. Een belevenis! Wat laat u ons na de zomer beleven? Scheire: Tijdens een Sound of Science Night speel ik een try-out van A.I. Na mijn show DNA zet ik in op de volgende magische revolutie: artificial intelligence. In A.I. probeer ik uit te leggen hoe het precies werkt en wat de maatschappelijke gevolgen zijn. Mijn corebusiness? Mijn verwondering over natuur en wetenschap delen, liefst zo entertainend mogelijk.