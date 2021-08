Als de maatschappij prioriteit wil blijven geven aan onderwijs, blijven de risico's op andere plaatsen in de maatschappij best beperkt.

Dat stelt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in aanloop naar het nieuwe schooljaar.

Eerder tijdens de coronacrisis was het openhouden van de scholen een maatschappelijke prioriteit. Boeve gaat ervan uit dat dat dit schooljaar ook het geval zal zijn. Maar 'dan blijven de risico's op andere plaatsen in de maatschappij best beperkt', zegt hij. Dat kan volgens hem onder meer door de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer te blijven behouden of aan kwetsbare groepen een boosterprik te geven. 'De prijs van een mondmasker in de klas is veel hoger dan de prijs van een mondmasker op het openbaar vervoer. Het probleem met een mondmasker op het openbaar vervoer is enkel dat je bril aandampt.'

'De coronacrisis heeft ons geleerd dat leerlingen een enorme prijs betalen als we een stolp zetten over het onderwijs. Kinderen voelen zich minder goed in hun vel, komen minder tot leren toe en bouwen zo een leer- en leefachterstand op'.

'Gelukkig zijn jongeren veerkrachtig. Als we de sociale contacten op school herstellen, zal ook het welbevinden zichzelf voor een stuk herstellen', aldus Boeve.

'Geen kleine moeite'

Het is volgens hem niet alleen belangrijk dat scholen open blijven, maar ook dat de sociale interactie mogelijk is. 'Daarom vinden we het zo belangrijk dat de mondmaskers tijdens het lesgeven achterwege gelaten kunnen worden', verklaart hij. 'Er wordt weleens geopperd dat een mondmasker ophouden een kleine moeite is, maar in het onderwijs is dat niet zo. Het verstoort het pedagogische proces tussen leraar en leerling en de interactie tussen leerlingen zelf.' 'Onderwijs is meer dan leren. Het gaat ook over leven, wat zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van jongeren. Wat de coronasituatie ook is, we willen zowel leren als leven blijven faciliteren', verklaart de topman. Het gaat dan niet alleen om de interactie op school, maar ook om bijvoorbeeld (meerdaagse) uitstappen.

Boeve erkent dat een nulrisico niet bestaat. 'We moeten de situatie goed blijven monitoren en onder controle houden', zegt hij. De hoge vaccinatiegraad en de vaccinatiebereidheid van de jongeren spelen alvast in ons voordeel. 'We hopen dat zeker als de vaccinatiegraad nog omhoog gaat, we zo goed als alle andere maatregelen die het schoolleven beperken na verloop van tijd kunnen opschorten', aldus Boeve.

