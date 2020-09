Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) heeft maandag negatief getest op corona en kan woensdag opnieuw het Vlaams Parlement voorzitten. Dat meldt haar woordvoerster.

Omdat er geen contact is geweest met een corona-positieve persoon moet Homans niet in quarantaine. Dat betekent dat ze woensdag gewoon het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement zal kunnen leiden.

Vandaag moest Homans verstek geven voor de openingszitting en de Septemberverklaring en werd ze op de voorzittersstoel vervangen door Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter, ondanks het protest van SP.A en Groen. (Belga)

