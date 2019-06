Liesbeth Homans (N-VA) opgenomen in het ziekenhuis

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) is in het ziekenhuis opgenomen na hartklachten. Dat bevestigt haar woordvoerder. Homans moet er verschillende onderzoeken ondergaan. Het is niet duidelijk hoe lang de minister in het ziekenhuis moet blijven.

Liesbeth Homans (N-VA) op 3 mei 2019. © Belga