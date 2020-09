Liesbeth Homans (N-VA) moet maandag getest worden op corona en kan de openingszitting van het Vlaams Parlement met de Septemberverklaring niet voorzitten.

Dat laat ze op Twitter weten. 'Dit tot mijn grote spijt, maar veiligheid primeert', schrijft ze.

Daardoor mag in principe Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter, als parlementslid met de meeste anciënniteit, de zitting openen. Hij wordt daarbij geflankeerd door de twee jongste parlementsleden, ook twee parlementsleden van Vlaams Belang: Filip Brusselmans en Adeline Blancquaert.

In principe zou Dewinter na de herverkiezing van het Bureau de voorzittershamer opnieuw moeten doorgeven aan Liesbeth Homans, waarna die dan een korte openingstoespraak zou houden. Maar nu Homans niet aanwezig kan zijn omwille van haar coronatest, zal Dewinter de rest van de openingszitting in goede banen moeten leiden.

Verzet

Oppositiepartij SP.A wil echter niet dat Dewinter straks de openingszitting van het Vlaams Parlement leidt. 'We gaan bij het begin van de zitting vragen dat alle parlementsleden van Vlaams Belang die zondag op de Heizel waren uit de zaal vertrekken uit respect voor het zorgpersoneel. Dat zou ook betekenen dat niet Filip Dewinter de zitting moet leiden, maar Joke Schauvliege (CD&V)', zegt fractieleider Hannelore Goeman aan Belga.

Dat was trouwens ook de oproep van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens nadat parlementsleden van andere partijen in juni hadden deelgenomen aan een Black Lives Matter-betoging in Brussel, legt Goeman uit.

De Septemberverklaring van de Vlaamse regeringsleider, in dit geval minister-president Jan Jambon (N-VA), is de traditionele aftrap van het nieuwe politieke jaar in Vlaanderen.

Die verklaring zal maandag voor een belangrijk stuk in het teken staan van het Vlaamse relancebeleid na corona. De vraag is hoeveel middelen de regering zal vrijmaken voor die relance en hoe groot het tekort in 2021 zal blijven na het donkerrode tekort van 6,6 miljard euro dit jaar.

Twee dagen na de Septemberverklaring, op woensdag 30 september, zal het parlement plenair in debat gaan over de verklaring. Na dit debat stemt het parlement over de Septemberverklaring.

