Liesbeth Homans: 'Ik ken mijn plaats in de partij'

De Zondag had een 'pittig' gesprek met de Antwerpse Liesbeth Homans, over haar plek op de N-VA-lijst, Jean-Marie Dedecker en het visa-schandaal van afgelopen week. Over dat laatste zei ze: 'Dat is zeker niet leuk, he? Maar ik steek mijn twee handen in het vuur voor Theo Francken. Hij wist hier niets van af.' Over partijgenoot Kucam uit Mechelen, die geld gevraagd zou hebben in ruil voor humanitaire visa, heeft Homans geen goed woord over: 'dat is hallucinant en walgelijk'. Ik steun de beslissing van de partij om hem buiten te zetten. ... De beelden en getuigenissen zijn te geloofwaardig om nog geloof te hechten aan die man.'

Homans noemt in het interview Dedecker, die als onafhankelijke de N-VA-lijst in West-Vlaanderen gaat trekken, 'een meerwaarde voor de lijst.' 'Ja, hij heeft een temperament. Maar ik heb begrepen dat hij voortaan zijn mond zal spoelen met zeep vooral hij iets zal zeggen.'

Of Homans plek nummer twee op de lijst geen stapje terug vindt? 'Had men iemand anders gekozen, dan zou ik ja zeggen. Maar Bart is ons boegbeeld. Voor het eerst mikt hij op een nationaal mandaat. Voor hem zet ik graag een stap opzij.'

Lees het volledige interview met Liesbeth Homans in De Zondag.