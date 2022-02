De West-Vlaamse gemeente Lichtervelde lanceert een eigen lokale munt: de Klavers. De munt is donderdag gelanceerd en wordt enkel ingezet binnen de gemeente bij lokale handelaars, horeca of onderlinge diensten door inwoners van Lichtervelde. Binnen het proefproject krijgen 100 inwoners ook een gegarandeerd inkomen dat in Klavers wordt uitgekeerd.

In Lichtervelde kunnen inwoners voortaan betalen met 'Klavers'. De nieuwe lokale munt moet de lokale economie een boost geven en de lokale gemeenschap laten opleven. Tientallen lokale handelaars en verenigingen sloten zich al aan bij het proefproject, en ook heel wat inwoners registreerden zich al. Zij kunnen betalen of betaald worden in fysieke Klavermunten of via een speciaal ontwikkelde app. Eén Klaver heeft een aankoopwaarde van één euro.

Het proefproject gaat zelfs nog een stap verder. Honderd willekeurig gekozen inwoners van Lichtervelde krijgen een maandelijks gegarandeerd inkomen van telkens 16 klavers, die digitaal worden uitgekeerd. 'In het totaal zijn er 20.000 Klavers die over de termijn van één jaar in omloop worden gebracht. We willen zo onderzoeken welk effect zo'n gegarandeerd inkomen heeft op de ontvangers en op de lokale economie. Het systeem is op 1 februari gestart,' vertelt Sander Van Parijs van mede-initiatiefnemer LoREco, een onderzoeksproject uitgevoerd door Howest. Ook andere Lichterveldenaren kunnen Klavers gebruiken, beloond worden in Klavers of euro's in Klavers omzetten via de app. Wie z'n Klavers niet gebruikt, ziet een deel automatisch doorstromen naar lokale goede doelen.

De Klavers en het gegarandeerde inkomen worden in Lichtervelde als proefproject uitgewerkt in 2022. Nadien volgt een evaluatie. Als de gemeenschapsmunt aanslaat, kan het project worden voortgezet.

