Het lichaam van de verdwenen militair Jürgen Conings is mogelijk gevonden. Dat melden TV Limburg en Het Belang van Limburg.

Het levenloze lichaam van terreurverdachte Jürgen Conings is mogelijk gevonden in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem in Limburg. Het is burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) van Maaseik die tijdens het moutainbiken het lichaam vond, nadat hij een scherpe lijkgeur waarnam.

Hoewel het bericht nog niet officieel bevestigd werd, melden verscheidene bronnen dat het wel degelijk om de vermiste beroepsmilitair gaat.

De woordvoerder van minister van Defensie Ludivine Dedonder liet aan Belga weten dat de wetsdokter onderweg is om uitsluitsel te geven.

Beroepsmilitair Jürgen Conings vertrok halfweg mei uit de kazerne met een arsenaal aan zware wapens en was sindsdien spoorloos. Conings had via brieven bedreigingen geuit aan politici en virologen, onder wie Marc Van Ranst, die daarop uit veiligheidsoverwegingen met zijn gezin naar een safehouse trok.

