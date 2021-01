Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) ziet geen bezwaar meer om het Sanctiecomité van de Verenigde Naties een kennisgeving te sturen voor het ontdooien van Libische fondsen in België.

Dat geeft een gewezen vzw van Prins Laurent de kans om centen waar ze recht op heeft te recupereren.

Op de rekeningen van de Brusselse bank Euroclear staat voor 14 miljard euro Libische fondsen die bevroren zijn omwille van internationale sancties. Global Sustainable Development Trust (GSDT), de gewezen vzw van prins Laurent, vraagt de uitbetaling van 44 miljoen euro van dat geld voor een afgebroken herbebossingsproject in Libië. Ze baseert zich op een beslissing van het hof van beroep van december 2014, die de curatoren in het gelijk stelde. De jongere broer van de koning klaagde er verschillende keren over dat hij, in tegenstelling tot andere bedrijven, niet werd gesteund door de Belgische staat in zijn pogingen om deze schuld op de Libische autoriteiten te verhalen.

De curatoren probeerden de bevroren Libische fondsen te laten vrijgeven om aan schulden te voldoen, maar de Thesaurie weigerde dat tot nu toe. Op 20 oktober bevestigde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) die keuze.

Van Peteghem, die daarover in de Kamercommissie een vraag kreeg van Georges Dallemagne (cdH), lijkt nu het geweer van schouder te veranderen. 'In het kader van het GSDT-dossier informeer ik u dat ik sinds de commissie van 20 oktober twee brieven van de curator heb ontvangen. Met het oog hierop heb ik begin december mijn collega van Buitenlandse Zaken schriftelijk geïnformeerd dat ik geen bezwaar zie voor een kennisgeving in New York', aldus de minister.

