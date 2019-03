Libische fondsen: Michel maakt rapporten over aan Kamer

Na de val van de Libische leider Kadhafi beslisten de Verenigde Naties in 2011 om miljarden aan fondsen te bevriezen. Eind 2012 gaf ons land wel groen licht om de intresten op een deel van die bevroren tegoeden die bij de financiële dienstverlener Euroclear zaten vrij te geven. Het gaat wellicht om honderden miljoen euro en het is niet duidelijk wat er met dat geld is gebeurd en hoe die beslissing tot stand kwam.

De Kamer probeert al een tijdje antwoorden te vinden. De VN tikte ons land al op de vingers vanwege de vrijgave. Premier Michel had de parlementsleden een rapport beloofd met informatie van Financiën en Buitenlandse Zaken.

Dat rapport is donderdagavond overgemaakt. Uit de overgemaakte documenten blijkt dat de juridische dienst van de Europese Raad bevestigd heeft wat Marc Monbaliu, de ex-baas van de Schatkist, eerder al verklaarde: Monbaliu liet in 2012 aan Euroclear weten dat er geen juridische basis meer was om de intresten te bevriezen.

Hij baseerde zich daarvoor op een mail van een diplomaat bij Relex, de groep adviseurs buitenlandse zaken bij de Europese Raad.

Vrijdag hoort de commissie Monbaliu opnieuw, ditmaal achter gesloten deuren. In de namiddag worden onder meer de ex-ambassadeur van Libië en twee Libische parlementsleden gehoord. Dirk Van der Maelen (SP.A) stelt dat, na een snelle lezing van het rapport, hij 'nog steeds niet wijzer is' en 'nog wacht op antwoord op de vier cruciale vragen: wie heeft beslist interesten vrij te geven, hoeveel werd vrijgegeven, wie heeft gelden ontvangen en voor wat werd het geld gebruikt?'

Volgens de SP.A'er maakt het rapport duidelijk dat 'minister Reynders en zijn departement een cruciale rol gespeeld hebben in de afwikkeling van het dossier'.