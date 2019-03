Libische fondsen: België gaf meer dan twee miljard euro aan interesten vrij

De brief is opgedoken in een procedure die momenteel voor de Raad van State wordt gevoerd rond het dossier rond de vzw van Prins Laurent, die 50 miljoen euro van de Libische staat wil omdat die het contract rond een bebossingsproject in Libië niet is nagekomen. Het VN-sanctiecomité tikte in december België op de vingers omdat het intresten uit die fondsen uit de omgeving van de gevallen Libische leider Kadhafi heeft vrijgegeven.

Zowat 14 miljard euro van die fondsen stonden op Belgische rekeningen bij Euroclear. Volgens de VN is de vrijgave in strijd met de uitgevaardigde VN-sancties. De Kamercommissie Financiën buigt zich al langer over het dossier.

De Kamerleden willen al langer weten hoeveel intresten uiteindelijk zijn vrijgegeven. Uit de brief blijkt dat er tussen september 2011 en de herfst van 2017, toen onderzoeksrechter Claise beslag legde op de fondsen, meer dan twee miljard euro aan intresten zijn vrijgegeven. Dat bedrag bevestigt de eerdere schattingen - 300 tot 350 miljoen euro per jaar - die her en der al naar voren werden geschoven.