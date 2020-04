In een markt die jaar na jaar daalt, slaagde Libelle er als grootste vrouwenweekblad in het afgelopen jaar haar volumes stabiel te houden en zelfs licht te doen stijgen. Hetzelfde geldt overigens voor haar Franstalige zusterblad Femmes d'Aujourd'hui.

Dat blijkt uit de verkoopresultaten van de magazines van het afgelopen jaar, dat het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) publiceerde.

Gemiddeld verkocht Libelle 153.941 exemplaren per week in 2019, wat gemiddeld zo'n 1000 exemplaren meer is dan het jaar ervoor.

Libelle werd samen met de vrouwenbladen van Sanoma midden 2018 overgenomen door Roularta Media Group, eveneens uitgever van Knack en Trends. De strategie was toen om meteen in te zetten op meer abonnementen voor Libelle. Dat lijkt gelukt met een stijging van bijna 10.000 abonnementen in 2019.

Een zelfde positief verhaal voor de andere uitgaven in de Libelle-familie. Libelle Lekker, het culinaire maandblad, steeg met maar liefst 7,63 procent tot 26.559 exemplaren. En ook het Franstalige zusterblad, Femmes d'Aujourd'hui, volgde in het voetspoor. Met gemiddeld 61.766 verkochte exemplaren per week stegen zij ook licht (61.333 in 2018).

Online groei

Online kon Libelle het voorbije jaar eveneens mooie cijfers voorleggen, met haar websites libelle.be en libelle-lekker.be. Libelle.be zag haar online bezoekers in 2019 stijgen met bijna 17 procent tot 7,9 miljoen bezoekers. Libelle-lekker.be laat 10,5 miljoen bezoekers (+ 8 procent) met maar liefst 52 miljoen pageviews optekenen en blijft aldus de grootste receptenwebsite in Vlaanderen.

Ook dit jaar zet deze positieve trend zich verder met een toename tot en met maart van 21 procent bezoekers voor Libelle online en maar liefst 35 procent voor Libelle Lekker.

Libelle bestaat reeds sinds 1945 en is een magazine voor Vlaamse vrouwen die houden van koken, het huis gezellig maken, tuinieren, fietsen, wandelen en uitstapjes maken met het gezin. Hun familie en vrienden staan daarbij centraal in hun leven.

Ook de nieuws- en businesssites van Roularta (Knack.be/Levif.be, Trends.be/Tendances.be, Datanews.be, Sportmagazine.be, ...) lieten in 2019 een groei van ruim 10 procent ten opzichte van 2018 optekenen in aantal bezoekers, tot 40,9 miljoen.

Zij zien ook hun lezersbereik toenemen als gevolg van de coronacrisis en de lockdownmaatregelen, met net geen 10 miljoen bezoekers in de afgelopen maand maart alleen.

