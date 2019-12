Het kerstinterview met Jeroen Meus maakte heel wat los bij onze lezers. Een selectie van de reacties die wij ontvingen. 'Meus in de Vlaamse canon!'

Lees het kerstinterview met televisiekok Jeroen Meus: 'Bij mij moet je niet meer afkomen met racistische praat'

'Het zijn mensen zoals Jeroen Meus die mij en ons hoop geven'

'Als supergrote fan van Dagelijkse kost die al heel wat lekkere recepten van Jeroen Meus heeft geleerd en als mama van drie kindjes, waarvan de twee van vijf en drie opspringen als ze Jeroen Meus op televisie zien verschijnen, wilde ik graag dit bericht sturen. Ik vind sinds de ontroerende aflevering van Het Huis Jeroen Meus sowieso een bijzondere mens, een prachtige papa en echtgenoot. Het interview in Knack, waarin hij openlijk spreekt over racisme, discriminatie, respect voor elkaar ondanks afkomst of religie, heeft me nog zo veel meer respect doen krijgen voor hem - als dat al kon.

'Ik blijf geloven in de goedheid van mensen'

Ik ben zelf een jonge mama van 34, van Marokkaanse afkomst, mét hoofddoek. Ik ben geboren en getogen in Vlaanderen, perfect Nederlandstalig. De laatste maanden ondervind ik helaas aan den lijve racisme en voel ik hoe hard de maatschappij is. Het zijn mensen zoals Jeroen Meus die mij en ons hoop geven. Ik probeer altijd het positieve te zien in iedereen. Ik ben altijd beleefd en vriendelijk. Het is dan zo pijnlijk wanneer je dat niet terugkrijgt. Bovendien zonder reden. Of ja, eigenlijk wel met een reden: omdat ik getinter van huid ben dan een ander. Omdat ik een hoofddoek draag.

Ik maak me de laatste tijd zorgen om mijn kindjes en hun toekomst. Sinds de laatste verkiezingen merk ik echt een verzuring van de maatschappij op. Het is voor sommige mensen oké en aanvaardbaar geworden om je racistisch te uiten en/of te discrimineren en daar openlijk aan toe te geven. Dat baart me echt zorgen. Ik werk bij de Vlaamse overheid en ben elke dag hard bezig om mijn kinderen een goede opvoeding te geven, waarbij respect, begrip en liefde voor elkaar centraal staan. De confrontatie met de werkelijkheid is dan soms hard.

Maar ik blijf geloven in de goedheid van mensen en wil benadrukken dat het merendeel van mijn kennissenkring daar ook in gelooft. En dat betekent al heel veel voor me.

Ik hoop echt dat er meer mensen zoals Jeroen Meus gaan denken. Ze zijn er, gelukkig, maar nog te weinig. De wereld zou een veel betere plek zijn als er wat respect is voor elkaar. Tenslotte zijn het onze verschillen die ons naar elkaar brengen. Zo geniet ik even hard van een bord stoofvlees als van een tajine. Dat is de positiviteit die we moeten uitstralen. Het interview met Jeroen Meus heeft me echt opgepept. Dank je wel, Jeroen Meus, om te zijn wie je bent en om je mening te durven geven.

Asmahane Bouazzaoui

'Wat zou Jeroen erover denken?'

'Telkens als we iets lekkers willen klaarmaken - bekend of onbekend - stellen wij ons thuis luidop de vraag: "Hoe zou Jeroen dat doen?" Dat is de start van het avontuur en het plezier. Niet dat wij Jeroen Meus altijd helemaal volgen. Het gebeurt weleens dat we wat meer boter, bier, look of wat dan ook gebruiken dan hij aanbeveelt.

Sinds dit interview in Knack hebben we een vraag en een recept erbij wanneer we even stilstaan bij het leven en de wereld, wat we ook vaak doen: "Wat zou Jeroen erover denken en voelen?"

Hartelijk bedankt voor uw inspiratie als chef en als mens. We laten het ons smaken.'

Jos Gavel

'Meus in de Vlaamse canon'

'Jeroen Meus is een nominatie in de "Vlaamse canon" waard. Een chef met meer brains in zijn culinaire koker dan slinkse, doortrapte, gehaaide, gewiekste, valse, achterbakse politici die mensen tegen elkaar opzetten en uitspelen.'

Wilfried Lagaeysse

'Bravo'

'Ik heb dit artikel met bewondering gelezen. Wat een prachtig mens. Mooi artikel. Bravo!'

Murat Patoglu

'Samenleven is het motto'

'Het is waar wat Jeroen Meus zegt: we moeten in alles breder gaan denken, anders wonen we op den duur allemaal op ons eigen eiland. Dat is ook niet goed. Samenleven is het motto en maakt de wereld beter. Niet in de eigen cocon. En: we zijn geen Vlamingen of Walen, we zijn Belgen.'

Walter Smolders

'Hoed af!'

'Getuigt van klasse en veel respect. Hoed af, Jeroen!'

Edith Smets