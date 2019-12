Als het van Kamerlid Christian Leysen (Open Vld) afhangt, komt er beter geen liberale premier aan het hoofd van een eventuele paarsgroene coalitie. Hij vindt ook de tijd niet rijp om over te gaan naar een snelle paarsgroene formatie en pleit ervoor eerst N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld in te sturen. Met dat laatste is Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) het eens.

In De Ochtend op Radio 1 luidde Christian Leysen donderdagmorgen de alarmbel. Hij wijst daarvoor naar de budgettaire inspanningen waar de volgende regering voor staat. Ze start al met een handicap door het tekort dat de voorbije jaren is aangedikt en er is de "pensioensneeuwval", net als de explosie van de kosten in de gezondheidszorg. "Ik denk dat de inspanning sterk wordt onderschat", aldus Leysen. Woensdag belegde informateur Paul Magnette opnieuw een vergadering met de paarsgroene partijen (socialisten, liberalen en groenen).

Volgens indiscreties heeft hij daar vijf budgettaire pistes op tafel gelegd, met als meest ingrijpende voorstel een evenwicht op de begroting in 2024 en als zachtste voorstel een tekort van meer dan 2 procent. Het is al de derde keer dat Magnette de paarsgroene partijen rond de tafel brengt. Toch is het voor Leysen nog te vroeg om voluit het paarsgroene pad in te slagen. Open Vld mag zich "niet in de fuik van één bepaalde coalitie begeven".

Magnette brengt maandag opnieuw verslag uit bij de koning en het liberale Kamerlid pleit er voor N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld in te sturen. "Ik zie geen reden om dat niet te doen". Er werd al geregeld geopperd dat zijn partijvoorzitster Gwendolyn Rutten het premierschap zou aangeboden krijgen om in een paarsgroen verhaal te stappen. Rutten ontkende eerder dat ze zo'n aanbod heeft gekregen. Leysen gaat verder en vindt dat een liberale premier "in een door links gedomineerde coalitie waarschijnlijk niet past".

Hij merkt op dat een partij op een of andere manier een prijs betaalt voor het premierschap. "We hebben beter een goede regering met een goed programma dan snel een regering die op de kortst mogelijke tijd tegen de muur loopt", vindt Leysen.

Zijn pleidooi om De Wever aan zet te laten, krijgt steun van CD&V-minister Beke. "N-VA heeft 1 miljoen kiezers, de PS heeft er 640.000. Het lijkt me logisch dat N-VA het initiatief krijgt om een regering te vormen". Hij neemt er ook akte van dat de paarsgroene partijen opnieuw hebben samengezeten. "Je kan niet zeggen dat het gewoon was om van gedachten te wisselen. Dat is niet meer om te kijken wat de kok te bieden heeft, maar ook om uit het menu te kiezen", aldus Beke. Toch koestert hij tegelijkertijd hoorbaar scepsis: "al die lekken zijn niet van dien aard om het vertrouwen te bevestigen of herstellen". Een rondvraag van Het Laatste Nieuws leert intussen dat de meeste van de Open Vld-burgemeesters voor een paarsgele regering zijn, dus met N-VA en eventueel CD&V, of dat op zijn minst moet worden geprobeerd zo'n coalitie op de been te brengen.