De Verenigde Staten schorten het gebruik van het coronavaccin van Johnson & Johnson met onmiddellijke ingang op. Dat bevestigen de Food and Drug Administration (FDA) en het Centers for Disease Control (CDC) dinsdag, kort nadat The New York Times het nieuws wereldkundig maakte. De pauze komt er nadat er bij zes personen bloedklonters werden vastgesteld.

De tijdelijke pauze in de toediening van het coronavaccin van Johnson & Johnson in de Verenigde Staten is een "kwestie van dagen" en gebeurt uit "extreme voorzichtigheid". Dat hebben de Amerikaanse gezondheidsdiensten FDA en CDC dinsdag meegedeeld in een gezamenlijke persconferentie.

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA en de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC kondigden dinsdag een advies af dat opriep tot een onmiddellijke opschorting van de toediening van het vaccin van Johnson & Johnson, nadat zes gevallen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) aan het licht waren gekomen bij vrouwen tussen de 18 en 48 jaar. Een van hen is overleden en een andere ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis, zei Peter Marks van toezichthouder FDA.

Volgens Marks zou een mogelijke hypothese kunnen zijn dat het om een agressieve reactie van het eigen immuunsysteem gaat, waarna de bloedplaatjes worden geactiveerd en bloedproppen ontstaan. Iets wat een team van Noorse onderzoekers ook al aanhaalde in verband met de bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin.

Woensdag buigt het Advisory Committee on Immunization Practices van het CDC zich in detail over de gemelde gevallen. Bedoeling is sowieso om in de komende dagen met een update te komen, klonk het op de persconferentie. Daarom zal de tijdelijke pauze volgens de instanties ook een verwaarloosbare impact hebben op de vaccinatiecampagne. Eenzelfde boodschap verspreidde Jeff Zients, de coronacoördinator van de Amerikaanse regering. De leveringen van Pfizer/BioNTech en Moderna volstaan om alle Amerikanen in te enten, klinkt het.

Ook zonder het vaccin van Johnson & Johnson kunnen dagelijks zowat drie miljoen Amerikanen een prikje krijgen. Marks trok ook een parallel met het AstraZeneca-vaccin, dat de VS niet gebruiken. Ook daar zorgden vergelijkbare gevallen van bloedklonters en een laag aantal bloedplaatjes voor een tijdelijke pauze in veel Europese landen. Uiteindelijk besliste het EMA dat het om een uiterst zeldzame bijwerking ging, waarna verschillende landen, waaronder België, een leeftijdslimiet afkondigden.

Beide vaccins zijn zogenaamde vectorvaccins, die gebruikmaken van een vergelijkbare techniek. Het Johnson & Johnson-vaccin is gebaseerd op een menselijk adenovirus, terwijl dat van AstraZeneca zich beroept op een adenovirus dat bij chimpansees voorkomt.

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson zal de leveringen van zijn coronavaccin aan Europese landen proactief uitstellen. Dat laat het bedrijf dinsdag weten in een persbericht. Het uitstel komt er nadat de Verenigde Staten besloten om de toediening van het vaccin met onmiddellijke ingang stop te zetten nadat zes gevallen van bloedklonters werden gemeld.

"De veiligheid en het welzijn van de mensen die onze producten gebruiken, is onze voornaamste prioriteit", schrijft Johnson & Johnson. Daarom beslist het bedrijf om de leveringen naar Europa proactief uit te stellen. "We hebben nauw samengewerkt met medische experten en de gezondheidsinstanties en we zijn er een groot voorstander van dat deze informatie openlijk wordt meegedeeld aan gezondheidswerkers en het publiek."

De Verenigde Staten kondigden eerder op dinsdag aan dat ze de vaccinatiecampagne met Johnson & Johnson met onmiddellijke ingang zouden opschorten. Dit omdat er zes meldingen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) werden vastgesteld. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA had vrijdag al meegedeeld een onderzoek te hebben ingesteld. Johnson & Johnson leverde deze week de eerste vaccins aan Europa, waaronder 36.000 vaccins aan ons land op maandag.

België: uitgestelde levering heeft op korte termijn geen invloed op vaccinatiecampagne

België zal woensdag een beslissing nemen over de reeds geleverde vaccins van Johnson & Johnson, nu de VS de toediening tijdelijk opschort. Dat heeft vaccinoloog Pierre Van Damme van de taskforce vaccinatie gezegd op Radio 1. Afhankelijk van informatie van J&J zal beslist worden of er vanaf eind deze week vaccins toegediend worden, of dat de geleverde dosissen "in quarantaine" gaan.

Eerder op de dag had Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce, nog gezegd dat de in ons land geplande vaccinatie met de vaccins van J&J, ondanks het nieuws in de VS, voorlopig gewoon doorgaat. Maandag kwam de eerste lading vaccins van J&J, goed voor 36.000 dosissen, aan in België. "Die zouden eind deze week of begin volgende week worden toegediend", zegt Van Damme dinsdag. "We gaan bekijken wat het bedrijf daarover zegt en in overleg met de politiek en de leden van de taskforce woensdag een beslissing nemen. Of we die eventjes "in quarantaine" gaan houden, in afwachting van verdere uitspraken, of niet."

Volgens de vaccinoloog zullen we van een korte pauze geen grote impact ondervinden op het vaccinatieschema.

"De eerste weken tot eind juni hangen we gelukkig niet te hard af van J&J, de sterkhouder in deze periode is het Pfizer-vaccin." In het scenario waarin het J&J-vaccin enkel bij 56-plussers zou gebruikt worden, zoals bij het vaccin van AstraZeneca, zou dat wél de snelheid van het programma in het gedrang brengen. "Dit zou vooral vertraging opleveren in juli en augustus", zegt Van Damme. "De opgelopen vertraging op het hele programma zou overeenkomen met vier à zes weken.

EMA: 'Niet duidelijk of er verband is tussen J&J-vaccin en trombose'

Volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA is het momenteel nog niet duidelijk of er een oorzakelijk verband bestaat tussen het coronavaccin van Johnson & Johnson en het ontstaan van bloedklonters. Dat zegt een woordvoerster van het agentschap aan het Spaanse persbureau Efe.

Het EMA startte vorige week al een onderzoek op naar het Johnson & Johnson-vaccin na eerdere berichten over mogelijke bloedklonters. Dat onderzoek loopt nog, klinkt het. Pas als die evaluatie is afgerond, zal het geneesmiddelenagentschap beslissen of er bijkomende maatregelen nodig zijn en daarover communiceren. Volgens de Nederlandse toezichthouder CBG is het in elk geval nog te vroeg om conclusies te trekken, en wegen de voordelen van het vaccin op dit moment op tegen de mogelijke risico's ervan.

Het EMA herinnert er ook aan dat alle gedetecteerde gevallen zich in de Verenigde Staten hebben voorgedaan, waar het vaccin een spoedvergunning kreeg. Johnson & Johnson is goedgekeurd in de EU, maar er wordt nog niet mee geprikt omdat het bedrijf de leveringen pas deze week heeft opgestart. JJ besliste dinsdag om de leveringen aan Europa voorlopig uit te stellen uit voorzorg.

