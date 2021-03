Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

1 De juiste temperatuur. Baby's hebben het niet graag te warm. Of te koud. Jouw kindje prefereert een kamertemperatuur van om en bij de 19,2 graden. En met 'om en bij' bedoel ik exact tot op één decimaal. Als de temperatuur je baby niet aanstaat, zal hij wild met zijn armen beginnen te zwaaien en roepen om je dat duidelijk te maken. Op het eerste gezicht een goede manier om de boodschap over te brengen, alleen zijn zwaaien en roepen jammer genoeg óók het signaal voor ontelbaar andere dingen.

...

1 De juiste temperatuur. Baby's hebben het niet graag te warm. Of te koud. Jouw kindje prefereert een kamertemperatuur van om en bij de 19,2 graden. En met 'om en bij' bedoel ik exact tot op één decimaal. Als de temperatuur je baby niet aanstaat, zal hij wild met zijn armen beginnen te zwaaien en roepen om je dat duidelijk te maken. Op het eerste gezicht een goede manier om de boodschap over te brengen, alleen zijn zwaaien en roepen jammer genoeg óók het signaal voor ontelbaar andere dingen. 2 Eten wanneer het hem uitkomt. Je baby speelt graag hard to get. Hij zal eerst zeventien keer nee zeggen op aangeboden voeding, maar de achttiende keer zal hij boos zijn omdat je er niet eerder mee bent afgekomen. 3 Jouw aanwezigheid. Je baby heeft niet veel nodig om in slaap te vallen. Gewoon je geur, warmte, de juiste plaatsing van je handen en armen en hoofd op en naast zijn lichaam, een fopspeen die vastgehouden wordt en een neusje dat geaaid wordt. Zie het als Twister-voor-mensen-die-geen-tijd-hebben-om-echte-Twister-te-spelen: linkerhand op hoofd, rechtervoet op enige niet-krakende stuk van de slaapkamervloer, mindset op overleven. 4 White noise. Gemakkelijk is dat: een appje installeren en het geluid van een auto of droogkast eindeloos laten spelen. Wat zeg je? Je baby hoort liever authentieke white noise en geen digitale namaak? Ik hoorde je onlangs nog klagen dat je geen tijd had om de was te doen, wel: dat zijn twee vliegen in één klap. (Niet echt klappen, want dan schiet de baby wakker.) 5 Het juiste weglegmoment. Als je je baby eindelijk in slaap gewiegd krijgt, heb je een tijdspanne van drie seconden waarin je hem in zijn bedje kunt leggen zonder dat hij met een grote glimlach (of luide schreeuw, dat is een verrassing) weer klaarwakker wordt. Het goede nieuws is dat niemand weet wanneer die drie seconden zijn en je dus elke avond Russische roulette speelt, maar dan de vermoeiende versie. 6 Een slaapliedje. En dat mag iets simpels zijn. Slaap kindje slaap is al voldoende; je baby vraagt niet veel. Het lied moet wel live gebracht worden, in de juiste toonaard (durf niet af te komen met iets anders dan F-majeur, je kind is geen onnozelaar), in harmonie gezongen en begeleid door de juiste instrumenten. O, en je moet de actie herhalen elke keer als je baby dreigt wakker te worden. Supersimpel. 7 Twee jaar. Ongeveer twee jaar op de wereld heeft je baby nodig om wat gemakkelijker te slapen. Tot dan komen er tools bij te pas. Maar wees eerlijk: anders had jij toch maar twee jaar lang elke nacht uren naar TikTok gekeken, dus dan is je baby wiegen misschien nog geen slecht alternatief. (Disclaimer: naar TikTok kijken is in realiteit veel leuker en ontspannender dan wiegen, wallencrème wordt apart verkocht.)