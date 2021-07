Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Om het minst de wereld van haar ondergang redden. Je doet erg je best, maar je miljardairsvrienden lijken er toch elke keer nog beter in te zijn dan jij: zo weinig mogelijk doen om de wereld, enfin, de planeet dus eigenlijk, te redden. Het is wel een nek-aan-nekrace, dat valt niet te ontkennen. Wat het extra spannend maakt, is als een van jullie met een schijnbeweging veinst iets goeds te willen doen voor de aarde, het publiek met zich mee krijgt, en dan de grootste en meest egoïstische zot van allemaal blijkt te zijn. Daarvoor doe je het uiteindelijk toch allemaal, voor die prachtige momenten. - Om het meest grappige getallen op je banksaldo verzamelen. Als je 7.070.707.070 euro op je offshorebankrekening hebt staan, weet je dat je na een aankoop van een luttele 101.010.101 euro absolute hilariteit krijgt. Wat die aankoop is, mag je zelf kiezen. Een eiland in de Caraïben of luidsprekers van Bang & Olufsen of zo. En weet je nog toen je nerd van een boekhouder meedeelde dat je saldo op een bepaald moment exact pi tot negen cijfers na de komma was (zonder de komma, natuurlijk)? Beste. Minuut. Ooit. - Om het hardst geen hol weten van wat er in de normale wereld gebeurt. Hoeveel kost een brood? Hoe lang moet je in de rij staan in de luchthaven? Bestaat racisme nog? Hahaha, je hebt geen idee. - Om het meest geheimhoudingsovereenkomsten laten ondertekenen. Je hebt geen idee op hoeveel je teller momenteel staat, maar iemand houdt dat ongetwijfeld voor je bij. Weet je nog toen je de dame van de koffiebar uitschold en dat gefilmd werd en jij niet alleen het filmpje maar ook de filmer liet verdwijnen? En daarna de vrouw en alle werknemers van elk filiaal van de koffiebar een geheimhoudingsovereenkomst liet tekenen? Toen nam je een grote voorsprong, maar die werd je gauw ontnomen toen je beste vriend een avond uitging op Ibiza en, nadat het een ietsiepietsie uit de hand was gelopen, voor de zekerheid heel Spanje het mondje snoerde. Cabrón. - Om het meest hotdogs eten. Miljardairs zijn ook maar gewoon mensen, hoor. - Om het hardst geen blijf weten met je geld of tijd. Een moeilijke om te winnen, deze categorie, want iedereen doet goed z'n best. Wat denk je van wat aandelen te laten kelderen met een paar tweets? Dat is al gedaan, zeg je. Even verder denken, dan. Meedoen aan presidentsverkiezingen zonder kennis over presidentschap of verkiezingen? Wat zeg je? Dat ook al? Oké, dan blijven er nog twee opties over: om het snelst naar de ruimte reizen voor jouw, en alleen jouw plezier, of je geld letterlijk in brand steken voor de ogen van naties in armoede. Kies maar, je wint sowieso.