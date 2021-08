Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Eindelijk. Je slow vakantie begint. Je hebt voor je vertrek in alle haast nog een paar snelle mails moeten sturen, maar nu is het tijd voor traagheid. Meteen bij aankomst voel je dat dit is waar je naar op zoek was: even weg van alles, ontspannen in het midden van de natuur. De eerste verrassing van de reis is dat 'midden in de natuur' blijkbaar betekent dat je huis op een halfuur wandelen van parkeerbaar asfalt ligt. Niet zo handig met een trolley, maar hé, als die gast van Into the Wild het kon, kan jij het ook. - In het huisje is alles gemaakt van hout. Er liggen ook veel blokken hout. En alles moet worden opgewarmd met hout. Hout dat je aansteekt met lucifers die gemaakt zijn van, je raadt het: hout. Zelf hou je meer van een eclectisch interieur, maar je snapt wel dat er andere, minder gesofisticeerde mensen zijn die liever voor een minimalistische monotonie gaan. Je vindt het dom en lelijk, maar je snapt het. - Allemaal goed en wel, dat trage leven, maar je hebt toch nog enkele praktische vragen. Zoals: hoe begin je de dag zonder flat white met havermelk? Volgens TripAdvisor is de eerste koffiebar op 189 kilometer van hier. De buurvrouw heeft je toen je aankwam onmiddellijk uitgenodigd voor een kopje, maar afgaand op haar ouderwetse bloemenschort, die ze voor zover jij kon zien niet ironisch droeg, denk je dat die aangeboden koffie, excuseer mijn taal, filterkoffie zal zijn. En zoals het in je vele blogposts uitgebreid te lezen staat, doe je daar al niet meer aan mee sinds 2012. Daarnaast acht je de kans eerder klein dat ze een plantaardig alternatief voor melk in huis heeft. Dat heb je met die melkboeren, nooit een keer aan iemand anders denken. - Je had gehoopt dat de 'slow' in 'slow vakantie' betekende dat de onophoudelijke maalstroom aan gedachten in je hoofd wat zou vertragen, maar helaas. Het enige wat echt traag gaat op deze plek (behalve alle nutsvoorzieningen en de tijd) is het internet. Hoe moeilijk kan het zijn om in een verbinding te voorzien die stabiel genoeg is om op Netflix naar een virtueel haardvuur te kijken zonder te hoeven bufferen? Niet heel moeilijk, denk ik. - Je begint je af te vragen waarom je 600 euro betaald hebt voor een lang weekend in deze entertainmentloze shitschuur. Ging die gast van Into the Wild niet dood op het einde? Je snapt nu waarom: verveling. - De enige slow vakantie waar jij nog naartoe wilt gaan, is er een waarbij mensen per twee, met de armen uitgestrekt en handen rustend op respectievelijk elkaars schouders en heupen, dansen op Careless Whisper. Daar valt misschien zelfs nog geld mee te verdienen. Snel terug naar de fast lane: het is businessplan-tijd!