Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

Onze ceo Michael bedenkt een brainstorm-icebreaker die meteen bewijst dat zijn Vlerickjaar de investering meer dan waard was: alle aanwezigen moeten zonder erover na te denken een tekening maken van het gevoel waarmee ze in deze brainstorm stappen. En wanneer alle fluit-, penis- en piemeltekeningen getoond en weer opgeborgen zijn, is het tijd om echt van start te gaan.

Er wordt een overzicht gemaakt van wat nu bestaat en succesvol is: een bachelorette, singles die elkaar bloot ontmoeten, boeren die vrouwen zoeken, mensen die bij elkaar blijven slapen en mensen die blind trouwen. Overduidelijke conclusie: we moeten iets verzinnen met een woord met een b. Beste ideeën uit de 'blitz-b-brainstorm' (naam die gekozen werd om brainstorm te omschrijven, na brainstormnaambrainstorm van 10 minuten): daten op basis van bankafschrift, al barbecueënd de ware ontmoeten, en liefde op de bowlingbaan. Stephan suggereert iets met biseksuelen maar dat vindt de groep wat vergezocht. Wim oppert het idee om respectievelijk een zaad- en eicel te vragen (nota: hij zegt 'stelen', maar in het verslag moet 'vragen' staan) van een single man en vrouw en daar stiekem een baby van te maken. Man en vrouw worden nadien geconfronteerd met bestaande baby en kunnen dus niet anders dan samen zijn of ten minste de rest van hun leven ruziemaken over voornoemde baby. Wordt positief onthaald, behalve dat seutige Suzy zich afvraagt of het moreel wel verantwoord is. Wim stelt haar gerust: moraliteit wordt in postproductie opgelost. Iemand vraagt of het misschien een idee is om eens een datingprogramma te maken met uitsluitend knappe, dunne, witte mensen. Groep knikt instemmend. Ideetje van Michael: singles worden geconfronteerd met potentiële partners die ze niet kunnen zien. Ze kunnen enkel afgaan op de antwoorden die de kandidaten geven op door ons verzonnen vragen om te kiezen met wie ze een afspraakje willen. De stem van de kandidaat is het enige referentiepunt: ze kiezen als het ware 'blind' een partner om mee op 'date' te gaan, en we noemen dat - topidee van Wim hier - Blind Date. Stephan countert het meteen door te zeggen dat dit niet uniek is. Het doet hem aan iets denken. Iedereen zoekt op. Korte pauze. Yep, de titel lijkt inderdaad te zeer op Blind Getrouwd, dus het programma zal The Voice of zoiets moeten heten. Julie is single en wil graag een programma maken waar ze zelf aan kan deelnemen. Ze stelt voor om met een cameraploeg langs te gaan bij de kerel die ze al maandenlang (vergeefs) date-uitnodigingen stuurt en dat programma mag gewoon Julie heten en hoeft ook nooit uitgezonden te worden. De brainstorm komt tot een einde en er wordt afgeklopt: het wordt iets met blote tieten.