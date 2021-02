Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: dingen die je zeker verkeerd doet.

Je drinkt te veel. Niet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, maar wel volgens het stemmetje in je hoofd (lees: je moeder), dat jou na twee glazen wijn terechtwijst omdat je een half uur geen daver en stress maar wel warmte voelde in je benen. Je kon zelfs een paar keer diep ademhalen, wat fijn was na een dag achter de kinderen aan hollen en mails typen met de perfecte hoeveelheid uitroeptekens (maximaal twee). Maar zoals het borduurwerk in de keuken van je grootouders zegt: pijn is beter dan fijn. Dus je mag nu de rest van de dag doorbrengen met een pijnlijke kop, niet van de alcohol maar van de loodzware schuld die je al van kindsbeen af als een te kleine bolhoed op je hoofd draagt. Je drinkt te weinig. En dat is saai, karakterloos en ongezellig. Je zou beter wat losser zijn. Controlefreak. Je kijkt te veel tv. Netflix, Streamz, Apple TV+, Disney+, Amazon Prime, ja, zelfs gewone televisie: je hebt ze allemaal uitgekeken. Niet omdat je dat per se wilde, maar omdat het de enige manier is om je niet eenzaam te voelen op een zoveelste avond zonder vrienden en familie. Het werkt goed, maar weet je nog toen je in de wachtkamer bij de dokter een artikel zag liggen uit 1997 waarin stond dat tv kijken slecht was voor van alles? Natuurlijk weet je dat nog. Voel je nu maar schuldig. Je kijkt te weinig tv. Je vrienden weten niet meer waarover ze met jou kunnen praten en alle tv-gerelateerde memes en gifs die ze je sturen worden op onbegrip of in het beste geval een nietszeggende emoji onthaald. Het is tijd dat je beseft dat je keuzes invloed hebben op anderen. Je sport te veel. Telkens als je een vrij moment hebt (en dat gebeurt toch minstens tweemaal per week) trek je je loopschoenen aan, en laat je je partner/huisdier helemaal alleen achter met je kinderen/huisdier. Zomaar tijd voor jezelf nemen, wie denk je wel dat je bent? Een vader in de jaren vijftig of eender welk ander decennium? Je sport te weinig. Vrije tijd spendeer jij liever met een boek dan met een gevaarlijk hoge hartslag, en dat is verkeerd van je. De jeansbroeken die twaalf jaar geleden al strak zaten, passen je niet meer. Het is een raadsel hoe je je zelfs nog op straat durft te vertonen. Je zit te veel in met de wereld. En dat maakt je gek. Je haalt de nieuwssites op je smartphone elk kwartier boven en dat is je eigen schuld, ook al hebben heel veel mensen heel veel tijd en heel veel geld gestoken in het creëren van een algoritme waardoor jij je bijna verplicht voelt om compulsief updates te checken. Je eigen, domme schuld. Je zit te weinig in met de wereld. Je hebt je (tijdelijk) afgesloten van de onophoudelijke stroom aan kutnieuws op nationaal en internationaal niveau, om je hoofd en hart te beschermen. En dat maakt van jou een geprivilegieerde klootzak.