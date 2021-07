Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- De zon wordt wakker om iets voor half zes, en je kind weigert de zon er alleen voor te laten staan. Bij Kind en Gezin zeiden ze het al van in het begin: op de solidariteitscurve zit hij helemaal bovenaan. - Je kind heeft deadlines en die gaan zichzelf niet halen. Begrijp je wel hoe moeilijk het zou zijn om drie woedeaanvallen te krijgen en twee keer opnieuw aangekleed te worden voor de auto naar school vertrekt, als je pas om 7 uur opstaat? Dat is gekkenwerk. - Hij wordt wakker van lawaai. De baby van de buren wordt namelijk huilend wakker om vijf uur, op zijn beurt gewekt door het kind in het huis ernaast, dat wakker wordt omdat de mensen die naast hen wonen een hond hebben, die wakker wordt en begint te blaffen door het veel te luide alarm van de workaholic-buurman, die elke dag extreem vroeg opstaat omdat hij voor zijn eerste ochtendmeeting nog een 10K wil lopen. Klootzak. - Je dacht dat je al het zonlicht buitenhield met je nieuw geïnstalleerde, automatische, volledig verduisterende zonnewering. Maar waar je geen rekening mee hield, is dat er boven de slaapkamerdeur een kier zit (even groot als een blad printpapier dik is) die net genoeg licht binnenlaat om als een supervage zonnewijzer je kind duidelijk te maken of de zon slaapt dan wel wakker is. - Hij heeft zomertijd verkeerd begrepen. Of jij hebt het verkeerd uitgelegd. Of hij weet goed wat zomertijd is, maar aanvaardt het niet en stelt eigenlijk het hele concept 'tijd' liever eens ter discussie alvorens er voor de rest van zijn leven als een kuddedier onder gebukt te gaan. - Je kind slaapt naast jou in bed en jij begint rond half zes filmpjes te kijken op je gsm. Moet jij je gewoontes aanpassen enkel en alleen omdat er ook andere personen in je huis leven? Ik denk het ook niet. - Jullie lazen gisterenavond samen een boek, en over sommige stukken heeft hij nog vragen. Hij moet dus - in wat eigenlijk nog het holst van de nacht is - opstaan, het licht aandoen en het boek raadplegen in de hoop te weten te komen waarom Dikkie Dik zo populair is, want hij begrijpt er, in alle eerlijkheid, niks van. - Je kind wil nog even het huis voor zichzelf. Bestaat er een heerlijker gevoel dan als laatste te gaan slapen of als eerste op te staan en zo, eventjes, alleenheerser van de living te zijn? Wellicht niet. En dat weet ook je kind. Het enige wat hij wil, is 's morgens vroeg een uurtje met rust gelaten worden terwijl hij CoComelon binget en wat administratie doet. Maar zelfs dat wordt hem niet gegund. Want zodra hij (puur informatief) laat weten dat hij wakker is, sta jij daar. En dan meestal nog slechtgezind ook. Meer dan een slaapissue, hebben jullie toch vooral een communicatieprobleem.