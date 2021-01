Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

Psychologen moeten zelf vrij zijn van enig mentaal issue. Het liefst van al is en blijft je hoofd gewoon helemaal leeg, behalve dan dat je de zinnen 'En hoe voel je je daarbij?' en 'Dat is waarschijnlijk omdat je verliefd bent op je papa' vanbuiten moet kennen. Denk je eens in dat een psycholoog ervoor zou uitkomen het psychisch niet altijd even gemakkelijk te hebben. Hoe zou dat zelfs gaan, zoiets? Moet die dan in therapie of zo? We zijn geen gekken hè, zot. Aan de andere kant is te gelukkig zijn als psycholoog ook iets om te vermijden. Het is niet de bedoeling dat je de cliënten toont hoe een aangenaam of zelfs net houdbaar leven eruitziet. Ze moeten lang genoeg depressief blijven om de niet-terugbetaalde fase van de therapie te bereiken. Nooit, maar dan ook echt nooit, mag je het beroepsgeheim doorbreken. Nooit. Echt waar. Geen uitzonderingen. Behalve dan als je cliënt zegt dat hij iemand gaat vermoorden of hij vertelt een hilarisch verhaal (met bekende mensen!) dat jou misschien wel eens extreem populair zou kunnen maken op de commissievergadering. Ja, dan kun je natuurlijk niet anders. Je mag, als je het beroep van psycholoog wilt blijven uitoefen tenminste, geen te uitgesproken privéleven onderhouden. Je leven is de praktijk en de praktijk is je leven. Dat betekent ook dat je cliënten je familie zijn, wat niet erg is, want uiteindelijk zijn die toch ook maar gewoon op zoek naar een surrogaatmoeder die hun de les spelt en/of hun traantjes wegveegt voor 60 euro per uur. Ka-ching! Je praktijk gezellig maken met sierkussentjes of sfeerlicht of centrale verwarming. Een psycholoog mag niet 'tof' zijn, ik dacht dat dat intussen wel duidelijk was? Seks hebben of de (potentiële) cliënt laten vermoeden dat je misschien ooit seks had in het verleden of zult hebben in de toekomst. De commissieleden zitten al decennialang in een seksloze relatie en elke psycholoog het beroep waardig zal hun voorbeeld volgen, ook als ze daar geen zin in hebben. Net zoals de partners van de commissieleden al jarenlang geen zin hebben om- je snapt het wel. Bevriend zijn met Katja Versmissen (rijksregisternummer 75.08.04-237.74). Mag niet. Een anoniem commissielid (Martine) heeft haar kapsel daar ooit door laten doen en dat was helemaal mislukt en totaal niet de exacte tint aubergine die ze gevraagd had. Niet doen dus als je psycholoog wilt blijven. Sophie van de commissie vindt het belangrijk dat psychologen niet shoppen bij Zara. Niet vanuit een of andere hippie ' shop local'-filosofie, maar gewoon. Ze vindt die kleren niet tof. Niet mooier dan Martine zijn en niet lelijker dan Sophie. Moeilijk is het niet, psycholoog zijn, je moet gewoon luisteren.