Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

Vrouwen hebben geen poriën of ze willen ze in ieder geval niet tonen. Nooit. Ook 's nachts niet - je bedpartner zou maar eens per ongeluk in het licht van je smartphone je ware gelaat kunnen zien. Daarom gaan vrouwen niet alleen met een volledig opgemaakt gezicht, en soms zelfs met juwelen aan (hallo, Sex and the City) slapen, ze worden 's ochtends ook wakker met diezelfde make-upsituatie volledig intact. Laat dit voor altijd duidelijk zijn: het is fysiek onmogelijk dat eyeliner na een nacht slapen niet uitgeveegd is en elke film of reeks waarin dat gebeurt valt dus onder het genre sciencefiction. Vrouwen, en al helemaal jonge vrouwen, praten met elkaar uitsluitend over mannen in wie ze al dan niet geïnteresseerd zijn. Tenminste als alle andere noodzakelijk te bespreken onderwerpen al afgevinkt werden: wie zit er in 'die tijd van de maand' (geen enkele vrouw ter wereld heeft het ooit al gehad over 'haar tijd van de maand' want elke tijd van de maand is onze tijd van de maand), wie heeft er een nieuw jurkje aan, en ... Nee, dat is het. Dat zijn alle onderwerpen. Vrouwen hebben karakters die perfect samen te vatten zijn in een catchy tweewoordig zinnetje: zotte doos, sluwe bitch, vrolijk meisje of nerdy maagd zijn enkele van de mogelijke gelaagde persoonlijkheidstypes. Zeg nu niet dat ze de vrouwtjes niet doorhebben, die schrijvers. Vrouwen onderling zijn geen vriendinnen, ze zijn concurrenten. Concurrenten voor de ene topfunctie op hun job die ingevuld kan worden door een vrouw - want zo werkt dat: er is maar één plaats voor een ambitieuze vrouw per bedrijf. Of concurrenten voor de ene knappe man op wie ze allemaal vallen, want elke vrouw heeft hetzelfde type en dat type is Bradley Cooper. Vrouwen, zeker als ze gesofisticeerd zijn, doen niets liever dan alleen naar een café gaan en aan de toog wachten tot ze van (ten minste) één man een drankje aangeboden krijgen. Tot het zover is, hebben ze niks anders te doen dan met een olijf op een tandenstoker in hun clichématig bestelde martini ronddraaien. Wat een leven. Vrouwen drinken trouwens altijd cocktails of wijn. Vrouwen die bier of whiskey bestellen, zijn uitzonderlijk cool en krijgen dus als reactie, behalve hun drankje, ook omhooggetrokken wenkbrauwen van een man die onder de indruk is (wat goed uitkomt, want indruk maken op mannen is hun grootste doel). Een vrouw die zulke mannelijke smaken kan verdragen, is niet zoals alle andere vrouwen, wat, als we fictie mogen geloven, het allerhoogste goed is. Vrouwen die dertig jaar geleden geboren zijn, hebben allemaal namen die nu cool klinken, zoals Billie, Emma en Milla. Er zijn ook nooit vriendinnen met dezelfde naam. Ik ken persoonlijk acht Julie's van wie drie in dezelfde vriendengroep en ik eis representatie.