Het woord vaccin komt van het Latijnse woord vaccinia. Het Latijn is een dode taal. Dood. Dat kan geen toeval zijn. Je houdt niet zo van naalden in je lijf. Ja, oké, wel voor je wekelijkse acupunctuursessie bij Martine, je dozijn tatoeages, en zo nu en dan een recreatief middeltje op speciale feestdagen, maar niet voor ziektebestrijding. Nee, hoeft niet voor jou. Aan het vaccinatiecentrum kun je alleen parallel parkeren en jij kunt niet parallel parkeren. Je woont natuurlijk maar op vijf minuten fietsen, maar als de politici denken dat ze jou op de fiets zullen krijgen, in wat misschien wel eens regen en koude zou kunnen zijn, wel, dan denken ze verkeerd. Er is nog geen antivaxer in je vriendengroep, en jullie willen zo divers en inclusief mogelijk zijn. Je had jezelf eigenlijk opgegeven voor de rol van 'snobistische pseudo-intellectueel', maar die werd al door zeven van je acht vrienden ingenomen. Je aderen zijn bekend, ja zelfs berucht, om hun slechte prikbaarheid, en je wilt het de arme medewerkers van het vaccinatiecentrum niet te moeilijk maken. Die hebben het sowieso al niet gemakkelijk, met dat parallel parkeren en zo. Blijkbaar kun je van sommige vaccinaties ziek worden, en jij bent echt heel bang om ziek te worden. Je zult er dan ook alles aan doen om te vermijden dat je ziek wordt. Alles.* Iedereen die jij kent, laat zich al vaccineren. Dus dan hoef jij het niet meer te doen. Dat zou een verspilling van tijd en moeite zijn. Diezelfde logica pas je trouwens ook toe op andere dingen, zoals mondmaskers dragen, de verkeersregels volgen en het toiletpapier tijdig aanvullen. Zolang de rest van de wereld wel zijn plichten vervult, hoef jij geen poot uit te steken. Toen je je als baby liet vaccineren door je (tot jouw grote spijt) rationele en goed ingelichte ouders, moest je zo hard huilen dat er zelfs bij je mama tranen over de wangen rolden. En wat voor onmens zou er nu bewust iets ondernemen waarvan zijn moeder moet huilen? Nee, dan liever ongevaccineerd blijven en zo elke mogelijkheid om binnenkort je mama nog eens te mogen knuffelen beleefd afslaan en elke kans op emotie (positief of negatief) uit de weg gaan. Vaccins zijn echt heel populair, en jij toont alleen interesse in dingen die andere mensen nog niet kennen of stom vinden. Zoals underground-emo-barokmuziek of schaatsen op gravel. Vaccins zijn je gewoon net iets te volks. Gelukkig maar dat ziek binnenblijven nog door de meeste mensen als stom bevonden wordt, want dat is het enige waar jij je de komende maanden mee zult mogen bezighouden. Veel plezier.