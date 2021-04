Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- De Tweeëntwintigste Dag Na Pasen. Op deze dag, die in sommige regio's ook bekend is als Onze-Lieve-Vrouw Ligt Met Haar Broek Open In De Zetel, worden de laatste paaseieren in één zitting opgegeten. Niet per se omdat ze anders slecht zouden worden, wel omdat er stilletjes aan de creatie van een zomerlichaam gewerkt moet worden, en dat zal niet lukken met al die paaseieren in de kast. - Feestdag Voor Mensen Die Hun Tong In De Vorm Van Een Klaverblad Kunnen Plooien. Die mensen krijgen lang niet zoveel aandacht als ze verdienen. Denk aan alle uitzonderlijke dingen die ze kunnen door hun aangeboren talent waar ze zelf niets voor hoeven te doen of kunnen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun tong in de vorm van een klaverblad plooien en daarnaast kunnen ze op feestjes tonen dat ze hun tong in de vorm van een klaverblad kunnen plooien. De mogelijkheden zijn eindeloos. - Internationale Koude Lasagne Van Gisteren-dag. Elk onnozel gerecht heeft een door een onnozele multinational bedachte internationale feestdag, maar koude lasagne wordt elk jaar opnieuw vergeten. En dat stopt nu. De exacte datum van de feestelijkheden ontglipt me, dus vier dit gewoon op een dag naar keuze, bijvoorbeeld wanneer je koude lasagne van gisteren eet*. (*dit is niet noodzakelijk) - Kerstmis. Dat lijkt elk jaar te passeren zonder dat er aandacht aan gegeven wordt. Weet iemand zelfs nog wanneer Kerstmis valt? Nee, maar zodra we het weten, herstellen we die dag in zijn originele glorie. - Nationale Dag Van De Openbare Gêne. Op deze dag staan we stil bij alle momenten waarop je tevergeefs hoopte dat het leven een droom was en je met een zucht van verlichting wakker zou worden in je bed. We herdenken onder andere alle momenten waarop je zwaaide naar iemand die je helemaal niet kende en je dus moest doen alsof je a) naar iemand achter hem zwaaide, b) met een onnodig hoge aanloop je haar goed zou leggen, c) hem wel degelijk kende en kwaad werd omdat hij je niet herkende, wie denkt hij wel dat hij is? - Dag van de Arbeid Die Je Moeder Verrichtte Toen Ze Je Op De Wereld Zette. Ik hoor u al komen: 'En moederdag dan?' Moederdag is één dag (in Antwerpen twee om redenen die onduidelijk zijn). Eén dag. Eén petierig minidagje voor de persoon die jou eerst negen maanden droeg met een instabiel bekken en dito mentale toestand, en dan urenlang zwoegde, perste dan wel opengesneden werd, alleen maar om jou, ja, jou, meneertje 'en moederdag dan?' het leven te schenken. Daarom is er Dag van de Arbeid Die Je Moeder Verrichtte Toen Ze Je Op De Wereld Zette, en je viert die door extreem lief en dankbaar te zijn voor je mama. Hij vindt plaats op de eerste en laatste dag van het jaar en oh ja ook op alle dagen ertussen. Fijne feestdag!