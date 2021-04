Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

1. Dieven. Bestolen worden is niet tof. Niet het minst omdat het hele concept van 'zakkenrollen' wat achterhaald voelt. Iemand op straat bestelen was nog cool in de middeleeuwen of in de jaren 1980 in New York, maar nu is virtuele diefstal voor zover jij weet toch waar het om draait. En als er nu iets is waar je niet tegen kunt, dan zijn het wel criminelen die niet mee zijn. 2. Een televisieploeg. Je weet niet wat het is, het ligt waarschijnlijk aan je gezicht, maar je hebt nog nooit een camera gespot in het straatbeeld die niet binnen de vijf minuten op voornoemd gezicht (het jouwe dus) gericht stond. Ze noemen je niet voor niks Joske Voxpopke. Jammer genoeg antwoord je altijd dingen die je achteraf betreurt, en dan was er ook nog die keer dat je live on air een mop vertelde die niet al te best onthaald werd en nadien een populaire meme werd bij jonge mensen die nu dingen naar je roepen op straat. 3. Telecomverkopers. Of je tevreden bent met je huidige provider? Nee, natuurlijk niet. Je betaalt maandelijks 80 euro voor een ongelimiteerd mobieledatapakket dat in de laatste week van de maand de definitie van ongelimiteerd elke keer opnieuw lijkt te vergeten, maar dat is nu eenmaal de situatie. Telecomproviders zijn de apostelen van de duivel, maar jij blijft trouw aan de Judas voor wie je gekozen hebt. Niet omdat je trouw zijn belangrijk vindt, maar wel omdat er nog maar één ding erger is dan elke maand vier dagen met traag internet door het leven moeten gaan, en dat is van simkaart veranderen. En dat weten die verkopers die steevast (en wellicht verplicht) in verblindend lelijke kleuren gekleed gaan, ook. Dus bespaar ons de gêne van de live 'nee', en hou je salesbudget voor online advertenties. Onze privégegevens en -levens worden ervoor gebruikt, maar die leggen we met plezier te grabbel in ruil voor de mogelijkheid om op mute te klikken. 4. Je baas. Niet dat die mens niet tof is, of dat je geen informeel babbeltje met hem wilt slaan, maar als jullie elkaar buiten het werk tegenkomen hebben jullie allebei het gevoel dat jij toch beter aan het werken zou zijn. Ook (of vooral) op de markt op zondagvoormiddag. 5. Met stip en met intimiderend coole outfits op '5':een groepje jonge mensen. Op straat komen kan om veel redenen eng zijn, maar niks is beangstigender dan coole, jonge mensen. Je blik afwenden heeft geen zin, want ze kunnen ruiken dat je oud (-er dan 25) en zwak bent, en zullen dus zonder uitzondering hard beginnen te lachen als je voorbijloopt. Je weet niet waarom, maar zult de rest van de dag alle mogelijke opties afgaan (die rode jogging was een slecht idee, en je wist het). De enige mogelijke manieren om hiermee om te gaan zijn een grote omweg nemen of je er niks van aantrekken en stevig in je schoenen staan, dus je bent dan vanaf nu altijd een half uurtje later.