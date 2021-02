Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- De goddelijke interventie: je zocht eigenlijk op Netflix naar Bling Empire, maar je tv misdraagt zich de laatste tijd en brengt je zo geheel toevallig en per ongeluk naar een meditatieprogramma. Daar moet een hogere macht mee gemoeid zijn. Of een kapotte afstandsbediening. - Op- en openstellen: nadat je alle leden van je gezin hebt aangemaand om vijf minuten stil te zijn (en dat moet je roepend doen, want anders wordt er niet geluisterd), vraagt de boeddhist op je tv je om 'een comfortabele houding' te vinden. Het is je niet helemaal duidelijk, maar je vermoedt dat 'verkrampt boven een laptop met geklemde kaken en je schouders tot aan je oren opgetrokken' niet tot die categorie behoort. Dan maar liggen in de zetel. En dat lukt, zeker als je de personen die in de weg zitten - rustig en mindful - uit de zetel stampt. - Vol goede moed: voorlopig gaat mediteren je goed af. Comfortabele houding aannemen: kun je. In- en uitademen: lukt je meestal ook. Gedachten laten doen wat ze altijd doen: je weet niet wat de andere optie is, dus ook dat lukt. - Omarm je gebreken: de tv-boeddhist vraagt je nu (vriendelijk hoor, daar niet van) om je gedachten te focussen op je ademhaling. Gaan we zeker proberen, monnikman. Klinkt gemakkelijk. Hier gaan we: in, uit, in, uit, weet je nog toen 'uitgaan' bestond en die keer dat je Pepsi kreeg op café in plaats van Coca-Cola en waar wordt cola eigenlijk van gemaakt en hoeveel cocaïne komt er binnen in de haven van Antwerpen? Nee! Focus! Terug naar de ademhaling. Mindful zijn nu. In, uit, in, uit, waarom heet het eigenlijk mind- ful als je mind empty moet zijn? Snel even de origine van het woord mindfulness opzoeken op Wikipedia en oeps het is zeven uur later. - Het herrijzen: het begint te lukken. Bij God, het begint te lukken! Je ademhaling is vertraagd, je lichaam voelt zwaar, je gedachten vallen stil. En wat is dat repetitieve geluid dat je maakt? Ben je zo'n geboren mediteerder dat je als vanzelf een mantra begint te zingen zonder enige moeite? Nope, het is gesnurk. Je bent geen geboren mediteerder, je bent in slaap gevallen. - Terug naar de realiteit: de meditatie is voorbij. Dat weet je, niet omdat de monnik het aankondigt, maar wel omdat er ondertussen alweer Juf Roos-liedjes door de tv knallen op een onnodig hoog volume. Het echte leven lonkt, en met 'lonkt' bedoel ik 'stampt je in je kruis'. En dat mag je letterlijk nemen. - Geven is nemen: nu je één keer gemediteerd hebt, is het tijd om iedereen die je tegenkomt te vertellen over meditatie en hoe dat je leven veranderd heeft. Je hebt namelijk vijf minuten ongepland geslapen in de zetel, en beter moet (en zal) het niet worden.