Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Geen bezoek

Pro: Er hoeft niet op elk moment een fles champagne koud te staan waarvan de persoon die er het meest plezier aan zou beleven niet eens mag drinken, en je hoeft nooit kleren aan te doen die strakker zitten dan een omgewikkelde deken. Daarnaast is het ook geen groot gemis dat je niet drie keer per dag het (toch eerder intieme) bevallingsverhaal uit de doeken moet doen. Contra: ' It takes a village to raise a child', zegt het Instagram-gezegde, maar zonder bezoek lijkt jouw ' village' meer op een dorp waar niet lang geleden een kernramp heeft plaatsgevonden: er wonen nog maar twee mensen, die overigens hun verstand volledig verloren zijn, er wordt veel overgegeven en het ligt er wat rommelig bij. - Niet op reis gaanPro: Een dagtripje naar de zee met een baby voelt op het vlak van bagage algauw alsof je een jaar lang door Azië gaat trekken. Dat je geen nieuwe auto hoeft te kopen om alle stoelen, bedden en vijfhonderd body's in te krijgen, durf je gerust als een voordeel te klasseren. Contra: Je baby is zo gewend aan jullie woonkamer dat hij zelfs bij een uitstap naar de badkamer al mentale ondersteuning nodig heeft. Hij kent de badkamer natuurlijk niet zo goed, want een baby die geen bezoek krijgt, moet niet half zo vaak gewassen worden als een baby die wel bezoek krijgt. Zo staat het op de website van Kind en Gezin. - Vroeg gaan slapenPro: Geen sociale verplichtingen, geen horeca, en dus geen reden om later wakker te blijven dan 20 uur. Je gaat samen slapen met je baby en bespaart jezelf op die manier niet alleen (nog meer) slaaptekort, maar ook bingesessies van programma's die je helemaal niet nodig hebt in je leven. Je kunt wel degelijk verder zonder een getelevisioneerde wedstrijd over glasblazen, maar toch bedankt, Netflix. Contra: Zelfs als je baby per uitzondering op dat moment nog slaapt, word jij om klokslag vijf uur wakker. En dan kijk je alsnog naar die glasblazers. - Je vrienden kennen je baby nietPro: Tegen dat je vrienden je kind mogen ontmoeten, is hij waarschijnlijk al groot genoeg om rond te gaan met het kommetje chips, en dat is naast schattig ook handig.Contra: Je baby is de mooiste, liefste, slimste, lekkerst ruikende en snelste baby ter wereld, en daar kun je nu niet mee opscheppen. - ThuiswerkPro: Zelfs als je aan het werk bent, kun je voor de baby zorgen. Je hoort het wanneer de persoon die ook voor de baby zorgt (en dat is natuurlijk je partner want, ah ja, er mag niemand komen helpen) het moeilijk heeft om hem in slaap te krijgen, en kunt het gaan overnemen. Flesjes bereiden, baby wiegen, kots opvegen: je middagpauzes zagen er vroeger een beetje anders uit, maar het moet gebeuren. En er bestaan weinig betere excuses dan 'Mijn baby heeft mij nodig' om de zeventiende zoomcall die ook een e-mail had kunnen zijn rustig te verlaten. Contra: Zie 'Pro'.