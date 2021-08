Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Als jij, een man, de nood voelt om een vrouw te onderbreken omdat je al drie minuten lang je mening niet meer hebt overgegeven op tafel en je gek wordt van het gebrek aan aandacht, adem dan een paar keer diep in en uit en schrijf je geniale ingeving op in een notitie op je gsm. Dat is niet alleen beleefder, het zal ook handig blijken wanneer je, onvermijdelijk, aan je memoires begint op je 42e. Werktitel: Wij hebben het ook niet gemakkelijk. - Wanneer je weer eens 'ik vind je naturel veel mooier' of 'ze staan er allebei pront op' wil reageren op een foto van een bekende vrouw, wacht dan even voor je tot posten overgaat. Je hoeft dit niet te doen. Ik weet dat je bent grootgebracht in een omgeving die je leerde (of dat leidde jij er tenminste uit af) dat de belangrijkste taak van een vrouw is om jou esthetisch te plezieren en de forums waarop je je begeeft bevestigen dat, maar ik ben hier om je te vertellen dat het niet nodig is. Je mag een foto ook gewoon liken. Of naar buiten gaan om een brood te kopen. - Draag geen vissershoedje tenzij je jonger bent dan 25, ouder dan 70, of een visser. - Als je de trein opstapt om naar je (ongetwijfeld essentiële) job te reizen, en de wagon is leeg op één vrouw na, ga dan eender waar zitten behalve vlak voor of naast haar. Klinkt dat als iets wat niet hardop gezegd hoeft te worden, omdat het zo extreem voor de hand liggend is? Zeg dat tegen de ontelbare knieën en dijbenen die ongevraagd tegen de onze geduwd worden en de walm van Panos-koffie die in onze nuchtere neusgaten geblazen wordt bij elke veel te nabije aanspreking. Nee, je mag mijn Metro niet hebben, en ik hoef geen hap van je ontbijtmartino, maar toch bedankt, weirdo die waarschijnlijk al zeven keer aan een gevangenisstraf ontsnapt is door procedurefouten. - Stop met artikels en columns te schrijven over hoe je monddood gemaakt wordt. Je schrijft voor de krant. Dat klinkt als mondlevend, en er nog betaald voor worden ook. - De volgende keer dat je bang bent dat iemand die geen witte, hetero cisman is je iets gaat afpakken, denk dan hieraan: we willen je tweedehandse shit niet. We willen je pak van Hugo Boss niet, we willen je eerste druk Nietzsche-boeken niet, we willen je plaats niet innemen in het golftoernooi. We willen onze eigen rechten, zoals we die altijd al hadden moeten krijgen. Beter, slimmer, en met mooiere oogschaduw dan jouw rommelmarktversie. Groetjes en tot binnenkort.