Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Het is beslist. Vanaf vandaag zorg je voor jezelf. Het eerste dat je gaat doen is je nog eens wassen, wat ook voor de mensen om je heen goed nieuws is. Wacht, telt het dan nog als zelfzorg? Hoe dan ook, je hebt een redelijk druk dagje, maar wanneer je klaar bent met je werk, het huishouden, het koken, het bellen naar klantendiensten van telecomoperatoren die iets verkeerd gedaan hebben, het opruimen, het wassen van de kinderen, het zelf eten en het opnieuw opruimen is het moment er: de magische vijf minuten voor je in een comateuze slaap valt. De vijf minuten waarin je in het koude badwater van je kinderen kunt gaan zitten, haastig wat water onder je oksels kletst en beslist dat je je haar morgenochtend wel met droogshampoo zult wassen. Haaa, zelfzorg. - Je hebt soms wat moeite met de eindeloze toestroom van nieuws op je smartphone. Zeker als kranten nogal losjes omspringen met de term ' breaking' en je dus zo goed als elk uur een superbelangrijke update in je strot gepusht krijgt. ' BREAKING: MAN DOET MINDER IN HUISHOUDEN DAN VROUW' is niet per se nieuws waarop jij zit te wachten. Daarom heb je een drastische beslissing genomen die, zoals jij het begrepen hebt, toch wel onder zelfzorg moet vallen. Vanaf nu komen al jouw pushmeldingen binnen met een leuk en opbeurend geluidje. Tringelingeling: aanslag gepleegd! Beep-boop-boop: de hele wereld is racistsich! Badum-tss: 2020 suckt nog altijd! Als dat geen zelfzorg is, wat dan wel? - Voor je besliste om voor jezelf te zorgen, was het enige eten dat je at het overschot op de borden van je gezinsleden. Maar niet langer! Nu heb je je eigen bord, waarop je alle restjes verzamelt en herschikt in de vorm van een echte maaltijd, alvorens ze staand en met je voeten de vloer dweilend in ijltempo naar binnen te steken. Zelfzorg! - Toen je jong was, ging je graag lopen. Je werd daar gelukkig van. Dus waarom dat niet opnieuw oppikken? Vanaf nu loop je naar de supermarkt in plaats van ernaartoe te slenteren als een luie trien, zoals je tot dusver deed. Als je de wasmachine hoort piepen, loop je er als de wiedeweerga naartoe en zelfs werken kan in een lichte looppas, als je echt je best doet. Zelfzorg is gemakkelijk, je moet het gewoon hard genoeg willen. - Jezelf in een zetel vleien en een boek lezen, dat moet het schoolvoorbeeld van een momentje zelfzorg zijn. Wel, installeer je maar in een ergonomisch verantwoorde houding, want je hebt nog wel wat titels te doorploegen. Klassiekers zoals Alles wat ooit over opvoeding geschreven werd en hoe de perfecte ouder en partner en vriendin te zijn, de bestseller Jezelf wegcijferen in twintig moeizame stappen, het kookboek Matige maaltijden met overschotjes en Vijftig tinten grijs. Je hebt echt al heel lang geen boeken meer gelezen.