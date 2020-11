Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Laat op het werk blijven. Aan de collega's die een kwartier voor het officiële einde van de dag vertrekken, vraag je telkens weer (ja, telkens weer) of ze een halve dag vrij genomen hebben. Tot groot jolijt van je andere, coole collega's, die net zoals jij niets anders gaande hebben in het leven en dus tot 22 uur op kantoor kunnen blijven. Dat jij vier uur langer nodig hebt om hetzelfde werk te doen als de mensen die op tijd vertrekken, is niet alleen iets waar hr het in het volgende one-on-onefeedbackgesprek eens met je over wil hebben, het maakt je ook nog eens heel, heel cool. - Nooit ziek worden. Behalve de windpokken toen je drie was (nog eens bedankt hè, Nick) heeft nog geen enkel virus jou ooit te pakken gekregen. Dat heeft niets met jouw persoonlijkheid of kunde te maken, maar je laat het toch graag met trots weten aan elke persoon in je buurt die klaagt over ziek zijn. Daarom komen er al lang niet veel mensen meer in je buurt. En daarom ben je nooit ziek. - Pikante (tot zelfs zeer pikante) dingen kunnen eten. Jij bent geboren met een maag van steen en een slokdarm van aluminium. En dat maakt je cool. Jij durft op de menukaart zelfs naar de gerechten te kijken waar twee jalapeño's bij staan, een aangeboren skill die je al meermaals schouderklopjes en goedkeurende knikjes heeft opgeleverd. Goed gedaan! - Weinig slaap nodig hebben. Je hebt ooit gelezen dat de meeste mensen acht uur slaap per nacht nodig hebben. Wel, dan ben jij zeker cooler dan de meeste mensen, want jij peert al jarenlang door op een gemiddelde van vier, vijf uur. Heel cool hoe je 's avonds urenlang wakker ligt, denkend aan hoe het einde van de wereld steeds dichterbij lijkt te komen, en hoe je al voor het ochtendgloren weer wakker schiet, badend in het angstzweet door diezelfde avondlijke mijmeringen, die je ook 's nachts zijn blijven achtervolgen. Acht uur slaap? Voor losers en gelukkige mensen, misschien, maar niet voor jou. - Je ware emoties verbergen. Toen jouw mama je voor het eerst afzette aan de kleuterschool waren er, zoals het bekende en geliefde familieverhaal gaat, op jouw wangetjes geen tranen te bespeuren. Coole kleuters weten namelijk dat ze hun tranen moeten inhouden tot ze 38 jaar zijn en alles voor het eerst loslaten in de praktijk van hun - na verschillende strafbare feiten door de rechtbank aangewezen - therapeut. Gewoon cool. - Geen katers krijgen. Zo cool hoe je lichaam in die mate gewend is aan een dronken staat als zijnde de norm dat het zich zelfs geen vragen meer stelt na een avondje doorzakken met zware bieren en whisky. Laat andere mensen maar afzien en de alcohol uitzweten, bij jou blijven de drankjes lekker gezellig in je lichaam, waar ze thuishoren. Je hebt ze verdorie toch zelf betaald, zeker?