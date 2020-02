Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: WhatsApp.

- De Familie X. De X'kes. X en Zonen. Of een andere originele naam voor: de familiegroep. Ik weet het, ik weet het, je moet die mensen onvoorwaardelijk graag zien, maar als je nog één foto doorgestuurd krijgt van een slapende baby overweeg je uit de groep/familie te stappen. Je voelt je sowieso al persona non grata omdat je de enige zonder kinderen bent en het dus eigenlijk zelfs niet verdient een camera op je gsm te hebben. Een foto van jou met je maten op short-ski? Nul reacties - of hoogstens één applaudisserende emoji van je nieuwe schoonbroer die nog iets te hard zijn best doet. Foto van een kind op een potje? Een dozijn hartjes en oehhh's en ahhh's van iedereen. Maar ho maar als jij je crazy toiletverhaal van de nacht voordien vertelt, dat is dan weer 'ongepast'. - Vrijgezellig (GEHEIM!). Vlak nadat de 'meest epic bachelor party ever' van Dennis in 2015 plaatsvond, werd Dennis zelf aan de geheime groep toegevoegd, zodat hij de 725 foto's van jullie namiddag in het avonturenpark ook kon zien. Allemaal goed en wel, maar nu, vijf jaar later, gebruikt Dennis de groep vooral om kapotte Ikea-kasten en versleten grasmachines aan jullie te verpatsen voor een 'vriendenprijsje'. Een keer vroeg hij zelfs of iemand interesse had in lege colablikjes. Het antwoord is nee, Dennis, daar heeft niemand interesse in. - De collega's. Maar het zijn je collega's niet meer. Niet meer sinds je een half jaar geleden ontslag nam en ergens anders begon te werken. Aangezien jij de enige groepsbeheerder bent, kun je niet verwijderd worden, en zelf vertrekken durf je niet uit angst iemand te kwetsen - een angst die je trouwens niet voelde toen je zonder aankondiging je ontslagmail stuurde. Die mensen zijn, hoewel je niet meer met hen samenwerkt en je ze dus nooit meer ziet of hoort, echt nog waanzinnig goeie vrienden van je. Zeker dingske daar, allee... Ik wil zeggen Karine? Hartsvriendin. - MoPPeNTrOmmEL. Je moet ooit per ongeluk laten vallen hebben dat je humor leuk vindt, want voor je er erg in had, werd je in een WhatsApp-groep gedropt die volledig gewijd is aan komische gifs, memes en andere internettermen die je mama verkeerd uitspreekt. Dingen die per ongeluk de vorm van een penis hebben (Lijnen op weerkaarten! Snelwegen! Schaduwen!), cartoons over leven met een hond (Zo herkenbaar!), foto's van een groep vogels die zogezegd het beste rapalbum van 2020 gaan uitbrengen en filmpjes van mensen die op hun gezicht vallen. Het plezier kan niet op! Oh wacht, ik heb het even gecheckt, en het kan toch: het plezier is op. - EfkesAfspreken. Je krijgt melding van een nieuwe groep, die aangemaakt werd door een vriend van je en waar alleen jij en nog één andere maat aan toegevoegd worden. Twee mensen dus, die voor zover jij kunt zien ook makkelijk apart aangesproken hadden kunnen worden, want de enige boodschap die de maker van de groep heeft, is een vraag over een komende afspraak. En die vraag is dan ook nog van opvallend weinig belang: 'Yooo, ik wou maar efkes afspreken, voor vrijdag he, doen jullie een winterjas aan of gewoon regenfrak?' Afvoeren.