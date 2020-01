Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Er is geen plaats meer op nieuwssites voor dingen die niet over klimaatverandering gaan. Al die betogingen (aandachtstrekkers), orkanen (briesje dat een naam gekregen heeft), bosbranden (aangestoken door de milieulobby) en uitgestorven diersoorten (losers) nemen overdreven veel kostbare ruimte in die in jouw ideale wereld opgevuld zou worden met artikels over wat BV's dit weekend op Instagram deelden.

...

- Er is geen plaats meer op nieuwssites voor dingen die niet over klimaatverandering gaan. Al die betogingen (aandachtstrekkers), orkanen (briesje dat een naam gekregen heeft), bosbranden (aangestoken door de milieulobby) en uitgestorven diersoorten (losers) nemen overdreven veel kostbare ruimte in die in jouw ideale wereld opgevuld zou worden met artikels over wat BV's dit weekend op Instagram deelden. - Het ijs smelt. Meer bepaald het ijs in je gin-tonic, en niemand houdt van een slappe gin-tonic. Tenzij zwangere vrouwen misschien. Nerds! - Het bedrijf waarbij jij normaal je privéjet chartert, is failliet gegaan omdat veel van hun klanten het plots niet meer 'verantwoord' of 'aanvaardbaar' vinden om privé te vliegen. Dus nu moet jij commerciële vluchten nemen, samen met het plebs in businessclass. - De mensen stoken minder, en dat vind je jammer om de een of andere reden. Waarschijnlijk heb je aandelen in de gas- of stookoliesector? Natuurlijk heb je die. - Er zijn muggen in januari. Muggenbeten zijn een beetje irritant dus alle muggen moeten dood. Dat betekent dat jij 's nachts uren en uren wakker bent om ze te vermoorden, wat ook niet bepaald leuk is. Of nee wacht, dat is eigenlijk wel leuk. Haha, hoe ze tegen dat elektrische tennisracket aanvliegen als idioten. En je kunt wel een extra prooi gebruiken, want januari is voor jou toch altijd al een mindere jachtmaand geweest. Is het wel echt jagen als je niet op haasjes mag schieten? Je vrienden van de club zeggen ook van niet. Oké, muggen in januari mogen blijven. - Je hebt een duizend pagina's dikke bestseller-in-wording geschreven over het leven in de toekomst, en je bent compleet vergeten daar een klimaatgerelateerde plotlijn in te schrijven, dus nu ben je bang dat de mensen van de uitgeverij je niet au sérieux zullen nemen. - Je potentiële vakantiehuis in Australië is afgebrand. Je hebt geen vakantiehuis in Australië, noch ben je er ooit al geweest, maar je hebt al aan minstens drie mensen verteld dat je van plan was een vakantiehuis te kopen in Australië, en nu kan dat niet meer. - Elke dinsdag is vegi-dag in je favoriete brasserie. Dat betekent niet dat je er geen vlees of vis meer kunt eten, dat kan natuurlijk wel nog, maar het betekent wel dat er een vegetarisch gerecht tussen de suggesties staat. En sinds jij die ene keer dacht dat portobello een nieuwe gekweekte rundsoort was die je nog niet kende, en je een trauma overhield aan die eerste hap in een steak gemaakt van champignon, ben je als de dood voor vegetarische vergissingen. Champignon. Daar gaat een mens niet licht over. - Coldplay gaat niet op tour. Dat is het. Dat is het einde van de wereld.