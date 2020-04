Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Je zit al weken te broeden op woordspelingen en kunt nu echt niet langer wachten om die live te delen met je familie. Daarom open je bij aankomst van je gasten meteen met 'quarantwijntje, iemand?' om daarna over te gaan naar een knuffel en 'ik heb je in quarantijden niet gezien!' of 'ik zit hier weg te quarantkwijnen'. Die laatste heeft nog wat werk nodig, dat weet je. Het is dus maar een geluk dat je volgend weekend ook twee barbecues op de agenda hebt staan.

...

- Je zit al weken te broeden op woordspelingen en kunt nu echt niet langer wachten om die live te delen met je familie. Daarom open je bij aankomst van je gasten meteen met 'quarantwijntje, iemand?' om daarna over te gaan naar een knuffel en 'ik heb je in quarantijden niet gezien!' of 'ik zit hier weg te quarantkwijnen'. Die laatste heeft nog wat werk nodig, dat weet je. Het is dus maar een geluk dat je volgend weekend ook twee barbecues op de agenda hebt staan. - Je had een terroristische aanslag gepland, maar die kan nu jammer genoeg niet doorgaan. En dan is helpen een pandemie te verspreiden een waardig alternatief. Tuurlijk, het gaat wat trager, dus je moet geduld oefenen, maar wanneer dan twee weken later die curve weer de hoogte in gaat, is de voldoening des te groter. - Het nog-net-niet-slecht-geworden barbecuevlees was voor halve prijs in de supermarkt, maar pas vanaf 10 stuks. Wat ging je anders doen: alleen 10 pakjes vlees opeten? En dan ziek worden zeker, ja dat zal wel zijn. - De dokter zegt dat jouw vitamine D-tekort alleen in groep aangevuld kan worden, dus zodra de zon schijnt, moet (moet!) jij de hele familie uitnodigen in de tuin. Soms geloof je je dokter - die zijn diploma online haalde en zelf afdrukte - niet, maar nu komt het je goed uit om dat wel te doen. - Je vindt je oma saai sinds ze de negentig voorbij is, en voor je opa had je altijd al weinig interesse. We snappen het, oude vriend, de oorlog was stom. Jezus. Wat je daarentegen wel interesseert, is dat antiek servies dat al jaren ongebruikt staat te blinken in de etalagekast. (Ook die etalagekast zou beter staan in jouw kelder, trouwens, en je kunt nog wel wat opbergruimte gebruiken, voor dat servies onder andere.) Het is niet jouw schuld dat corona oudere mensen het hardst treft. De natuur doet zulke dingen ook niet zomaar, die zal daar wel een heel goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld dat jij en je broers je erfenis graag nu al hadden, en niet pas op god-weet-welk moment in de toekomst, zonder enige voorbereiding. - Allemaal goed en wel, die grootstedelijke hashtag #blijfinuwkot, maar jij woont niet in een kot, jij woont in een fermette. Dus ja. - In tegenstelling tot alle andere mensen, vind jij de lockdown niet zo tof. Het komt in alle eerlijkheid gewoon echt niet goed uit nu, voor jou, persoonlijk. Je bent ook een beetje 'een speciale' in de zin dat je wanneer het mooi weer is nóg liever samen bent met mensen die je graag ziet. Dat is raar, en je weet dat. Niemand begrijpt je. Gelukkig zijn de regels van de lockdown niet van toepassing op jou omdat je zo'n uniek sneeuwvlokje bent. - Je bent een lul. Echt een absolute lul.