Je hebt de voorbije 18 maanden een beugel gedragen, en die is er nog maar net afgehaald. Als je nu je pas rechtgezette tanden bedekt, had je die duizenden euro's orthodontiekosten evengoed aan het goede doel kunnen geven, en we weten allemaal dat je dat nooit zou doen. Je adem stinkt, en je vindt het eerlijker (tegenover jezelf) dat andere mensen, die al gewend zijn aan de geur, je adem ruiken wanneer je hen van heel dichtbij bijvoorbeeld vertelt waarom je niet gelooft in mondmaskers, dan dat je er nu plots zelf mee geconfronteerd moet worden. Je vindt het een beetje oncomfortabel. En tuurlijk, dat vinden letterlijk alle andere mensen ter wereld ook, maar dat is niet jouw probleem. Jij bent jouw probleem. Mondmaskers zijn een middel dat de overheid gebruikt om slimme en kritische mensen zoals jij de mond te snoeren. En daarnaast helpen ze ook nog eens niet. Wat wel helpt, is een goed immuunsysteem, dus het enige wat je hoeft te doen om geen corona te krijgen is gezond eten en vitami-hahahaha, sorry, die zin kan ik zelfs niet afmaken. Je hebt altijd (altijd!) een sigaret in je mond omdat dat nu eenmaal cool is en je een cowboy in een jarenzestigwestern bent. En over een brandende sigaret een mondmasker aandoen is gewoon gevaarlijk voor de omgeving, y'all. De gezichtsherkenning op je gsm werkt niet met een mondmasker aan, en je bent je toegangscode twee jaar geleden vergeten. Je praat graag zo veel en zo luid mogelijk. Je weet niet zeker of een mondmasker ook geluid tegenhoudt, maar het is een risico dat je niet wilt lopen. Daarnaast heeft iemand ooit tegen je gezegd dat je een sterke mimiek hebt. Dus, ja. Weinig aan te doen. Weet je nog, zeventienduizend weken geleden toen niemand heel veel wist over de pandemie? Wel, toen zeiden de experts zelf dat mondmaskers geen nut hebben, en jij luistert altijd alleen naar de eerste bevindingen over iets. Iemand overigens zin om morgen samen een (mondmaskerloos) wandelingetje naar de rand van de aarde te maken? Je zit met een vieze hoest en slijmen, en een mondmasker dragen bemoeilijkt niet alleen het wilde hoesten, maar ook het fluimen op de stoep achteraf. Als iedereen rondom jou altijd een mondmasker draagt, kun jij nooit ziek worden. En als jij nooit ziek wordt, kun jij nooit iemand besmetten, dus hoef je geen mondmasker te dragen. Dat is zó eenvoudig dat het zelfs dom voelt om het uit te leggen. Je vindt de mondmaskerplicht oneerlijk tegenover mensen die aan astma lijden, vrouwen die hoogzwanger zijn, en mensen die last hebben van hyperventilatie. Je bent zelf niets van die dingen, maar geen mondmasker dragen is jouw statement voor de moeilijk-ademenden. Je totemnaam bij de scouts was niet voor niets Altruïstsiche Kutezel.