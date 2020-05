Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Soms, wanneer jij rustig op je laptop afleveringen van The Crown aan het inhalen bent, en intussen op je tablet opzoekt of de actrice die prinses Margaret speelt wel lijkt op de echte prinses Margaret, en gedurende dat alles op je smartphone je net geposte Twitter-poll - over prins Philip en of mensen hem a) haten of b) heel erg haten - als een havik in het oog houdt, komt je baas aan je bureau staan om iets te vragen over het werk, en daar heb je op dat moment echt even geen plaats voor in je hoofd. - Je hebt onlangs een boek gelezen waarin het hoofdpersonage overprikkeld was, en dat leek je wel wat. Waar je dat boek juist gekocht hebt? Goh, misschien ooit ergens in een klein - oké, oké, je hebt het boek niet gelezen. Je hebt geluisterd naar een samenvatting van het boek op een app die boeken samenvat in afleveringen van vijf minuten, want wie heeft er in godsnaam de tijd om een boek te lezen wanneer er zo veel andere dingen te doen zijn? - Sinds je aan al je vrienden hebt verteld wat overprikkeld zijn is, zijn ook zij allemaal overprikkeld. En nu sturen ze jou elke dag berichten, dm's en soms zelfs e-mails met links naar artikels over overprikkeling met daarbij horende berichten, zoals: 'Check dit! Dat is exact hoe ik mij voel! Heel straf!' Ja, heel straf, Lize, want jij bent de eerste, zo niet de enige persoon in de wereld die voelt dat er wat veel informatie tegelijk op je afkomt. - Om opnieuw de rust in je hoofd te vinden, ben je je beginnen te verdiepen in meditatie en mindfulness. Uiteraard betekent dat dat je een heleboel apps gekocht en gedownload hebt die je daarbij kunnen helpen. En natuurlijk volg je die apps ook op social media. Dus nu staat je feed vol met berichten over hoe je moet ademhalen (in en dan uit, denk ik?), tips voor een socialmediadetox (like & share!) en celebrity's die je uitleggen waarom zij wél kunnen ontspannen. Spoiler: het is omdat ze rijk en kinderloos zijn. - Wandelen is de perfecte manier om je hoofd leeg te maken: je weet het, je gelooft het, je maakt er TikToks over. Jammer genoeg is het voor jou fysiek onmogelijk om te gaan wandelen zonder hoofdtelefoon. En als je dan toch die hoofdtelefoon draagt, kun je al evengoed met iemand telefoneren of naar podcasts luisteren die je nieuwe dingen leren, zoals hoe je TikToks maakt en of 'TikToks maken' al dan niet een correcte uitdrukking is. Je voelt dus na een wandeling, behalve pijn aan je voeten door ongepast schoeisel (teenslippers hebben nog nooit iemand plezier gedaan), vooral mentale uitputting. Gelukkig gaat de volgende aflevering van je favoriete podcast over overprikkeling en allerhande verontrustende statistieken daaromtrent, zonder enig mogelijk uitzicht op een oplossing. Zo weet je tenminste weer waarover te piekeren, de komende weken. Stap ze!