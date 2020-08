Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Yooo. Zalige zomer hier. Vorig weekend nog dik liggen feesten met heel de bende op het pleintje. Ja, in het geheim, uiteraard, want dat mag natuurlijk niet. Whatever bitches, je leeft maar één keer. En dat is jammer, want de helft van ons ligt nu op intensieve. Greetz! - Thuis blijven is eigenlijk niet zo erg. Je kunt eten wat je wilt, in je eigen bed slapen, tussendoor een boek lezen en op een goeie dag zelfs enkele zonnestralen meepikken. Tenminste, zo stellen we ons voor dat het gaat bij mensen die geen kinderen hebben. Als we hadden geweten dat er een jaar zou komen waarin we een hele zomer lang samen in één huis zouden moeten zitten, hadden we nooit kinderen gemaakt. Grapje, natuurlijk wel. Gewoon toffere. - We zitten hier in een prachtig vakantiehuis in Frankrijk. Dat was al geboekt in januari, en ze gaan ons niet liggen hebben door ons uit angst voor ons leven en dat van anderen te laten annuleren en dan ons geld niet terug te geven. Niks van. Wij zijn gewoon gegaan. En wat meer is: we gaan hier zelfs nog langer blijven dan gepland. Waarom? Omdat hier alles is wat je moet hebben, tiens! Wijn, kaas, zon, zwembad, complete nationale lockdown wegens het nog lang niet uitgeroeid zijn van wereldwijde pandemie. Enfin, alles dus. - Reisje door België gedaan met de auto. Of beter gezegd in de auto. En ik zal je zeggen: de zonsondergang kunnen zien in de file op de E19, dat pakken ze ons niet meer af. - Naar het buitenland gaan is helemaal niet nodig, als je van je eigen huis een vakantiehuis maakt. Alle nuttige gebruiksvoorwerpen hebben bij ons thuis plaats geruimd voor mooie spullen, zoals een rotan kastje en een rotan schommelstoel en alles in rotan, zodat we in een hippe b&b lijken te wonen. Wie heeft er uiteindelijk zitplaats voor meer dan één persoon nodig? Koffie is hier vanaf nu met capsules die je aan het eind van de week aangerekend worden, en we hebben speciaal de douche opnieuw geïnstalleerd zodat het water warm is wanneer je de kraan op koud zet, en raar genoeg niet omgekeerd. We hebben ook een zwembad gekocht. Het wordt pas in 2024 geleverd, maar gelukkig zijn de graszoden al weggehaald, zodat de kinderen elke dag in een zwembadvormige modderpoel kunnen spelen. - Wij gaan gewoon nog altijd tien dagen naar het zuiden van Spanje, zoals elk jaar. Wij zijn zo. Niet toe-, op- of afgeven. En ook niet kunnen ademen, wegens mondmaskerplicht en 42 graden. - Ik neem niet echt vakantie dit jaar. Al twee kwartalen niet zo veel verdiend, vanwege de wereld en zo, dus niet bepaald in de positie om vrij te nemen. De positie waarin ik me wel bevind is eerder horizontaal, en dat tot ik de nood voel om op te staan (zelden) omdat ik iets wil eten (vaak). Vandaag heb ik het raam eens opengezet. En daarna weer dichtgedaan. Was tof. Groetjes.