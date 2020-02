Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Ben jij een master taal- en letterkunde, pas afgestudeerd, met interesse voor taal? En letterkunde? Zoek niet verder, dit is de job voor jou. Ze heeft namelijk alles wat je wilt. Taal? Check. Letters? Check. Kunde? More like: kunde maandag beginnen? Haha, alle gekheid op een stokje: het is een job in een callcenter waar je boze mensen zowel in het Nederlands als in het Frans mag helpen (dat jij Engels en Spaans studeerde doet er weinig toe). Tijdens je 15 minuten durende lunchpauze mag je Scrabble spelen, als je zelf Scrabble meebrengt. Het goede nieuws is dat je di...

- Ben jij een master taal- en letterkunde, pas afgestudeerd, met interesse voor taal? En letterkunde? Zoek niet verder, dit is de job voor jou. Ze heeft namelijk alles wat je wilt. Taal? Check. Letters? Check. Kunde? More like: kunde maandag beginnen? Haha, alle gekheid op een stokje: het is een job in een callcenter waar je boze mensen zowel in het Nederlands als in het Frans mag helpen (dat jij Engels en Spaans studeerde doet er weinig toe). Tijdens je 15 minuten durende lunchpauze mag je Scrabble spelen, als je zelf Scrabble meebrengt. Het goede nieuws is dat je diploma niets waard is op de arbeidsmarkt en je dus geen andere keuze hebt dan elke kutjob die je pad kruist aan te nemen tot je genoeg ervaring hebt in kutjobs om een gewoon stomme job te kunnen doen. Tot volgende week! - Je hebt archeologie gestudeerd en weet niet goed waar eerst te graven? Geen probleem. Wij zoeken iemand die maagdelijke grond kan aanboren, eventueel houdt van een woordmopje, en niet vies is van vuile handen. Deze job is bijna exact wat je voor ogen had toen je koos voor archeologie. Het enige verschil is dat je geen botten opgraaft, maar eerder begraaft. Botten die in dode mensen zitten, bedoelen we dan. Wacht, niet weglopen! Mensen zullen nooit stoppen met doodgaan dus qua jobzekerheid valt dit niet te overtreffen. Als je het stilhoudt, mag je eventueel wel eens een bot opnieuw opgraven. Buiten de uren dan, wanneer het op de begraafplaats eerder doods is. (Liefde voor woordmopjes is bij nader toezien essentieel.) - Master filosofie? Echt waar? Hahahahaha. Haha. Hahahahahaha. Sorry, nee, er zijn op dit moment geen jobs voor jou. Haha. Schitterend. - Het feit dat je een diploma antropologie hebt, betekent vast en zeker dat je graag met mensen samenwerkt. Hoezo, je weet al waar dit naartoe gaat en je hebt geen zin in een job op een personeelsdienst? Goed, dan bergen we die vacature hr-verantwoordelijke bij een callcenter vol gedesillusioneerde Scrabblespelers rustig weer op. Wat denk je van meedoen aan Expeditie Robinson om daar rechtstreeks getuige te kunnen zijn van hoe onuitstaanbaar de mens is? Dan kun je op je cv vermelden dat je je onderzoek in het veld wel degelijk gedaan hebt en hoef je nadien nooit meer je huis te verlaten (wat goed uitkomt want de kans dat je ooit nog met iemand wilt praten is klein). Alleen maar goed nieuws! - Toen je aan je opleiding tot MBA begon, werd je verteld dat je nadien nooit meer zou moeten solliciteren. Nu je het diploma hebt, blijkt dat je vooral nooit meer kúnt solliciteren omdat niemand weet wat een MBA juist is en dus niemand ernaar zoekt. Maar ik hoor dat je voornamelijk interesse hebt in financial management? Wel, wij hebben dat snel voor je vertaald naar het Nederlands (graag gedaan), en dat betekent eigenlijk gewoon boekhouding. En daar zijn op dit moment 2738 vacatures voor in je regio. Succes!