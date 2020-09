Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Pranks, pranks, pranks! In prankfilmpjes wordt iemand beetgenomen, wat altijd grappig is. Zeker als het slachtoffer in kwestie overduidelijk weet dat hij beetgenomen gaat worden. Echt helemaal hilarisch wordt het als het beetnemen op voorhand twaalf keer gerepeteerd wordt, zodat iedereen exact weet hoe hij zijn rol als gedupeerde of geniepige beduvelaar moet neerzetten. Hahaha, het originele concept van iemand beetnemen heeft geen waarde meer in de nieuwe wereld, hahaha. - Weet je nog toen dansen inhield dat je op een zot avondje in een cirkel van vrienden ging staan, elkaar aankeek terwijl je meezong, en hoogstens wat bijtrekpassen deed, eventueel vergezeld van een ritmische heupbeweging? Dat was voor TikTok! Nu gebeurt dansen in synchroon uitgevoerde choreo's (Hoe kent iedereen die? Zijn daar lessen voor? Waar kan ik mij daarvoor inschrijven?), voornamelijk met het (semi-ontblote) bovenlichaam en handen, en naar de camera starend. En wat met de muziek waarop ze dansen, is die goed? De muziek... welja, die is er ook, ja. - Yes! Een video met de hashtag #comedy! Dit wordt lachen. Om succesvol te worden als grappige persoon, moest je ooit zelf grappige dingen kunnen verzinnen, of je tenminste laten omgeven door grappige schrijvers die zelf niet genoeg podiumprésence hebben om hardop te praten in het bijzijn van andere mensen. Maar die tijden zijn gelukkig voorbij. Nu moet je alleen maar opgenomen stukjes vinden van iemand anders die ooit een grappig moment had, die vanbuiten leren, en jezelf filmen terwijl je die stukjes playbackt. En jij krijgt alle credits! Je kunt veel zeggen van TikTok, maar het heeft wel mooi een alternatieve route naar succes gecreëerd waarmee je de files aan de Talentautostrade en de Hardwerkentunnel vlotjes omzeilt. - Gelukkig zijn er ook nog echte mensen op TikTok. Echte, herkenbare vrouwen, bijvoorbeeld. Echte, herkenbare, perfect opgemaakte vrouwen met echte, herkenbare lichaamsvormen, die net als jij plooitjes in hun buik hebben wanneer ze gaan zitten, en daar heel hard mee moeten lachen om de een of andere reden. Dat die plooitjes bij hen gewoon opgehoopte huid zijn, en bij jou (en iedereen die je kent) opgehoopte chipjes, vinden ze op TikTok blijkbaar niet erg. En maar liken en delen! - Als je lang genoeg op TikTok zit, zullen er onvermijdelijk drie dingen gebeuren: je stelt alles ter discussie wat je dacht te weten over de wereld waarin je leeft, je zult minstens één poging wagen om een dansfilmpje op te nemen, en je zult bespioneerd worden door de Chinese overheid. Dus misschien gewoon een gezelschapsspel spelen in de plaats?