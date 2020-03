Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Er is meestal geen wereldwijde pandemie gaande. En dan die ene keer dat er wel een is, zou jij je levenslange gewoontes moeten aanpassen aan omstandigheden waar jij nooit om gevraagd hebt in de eerste plaats? Ja, tarara. - Je bent een leiderstype. Als jij beslist dat het gezin samen met jou ziek moet zijn, dan moet het gezin volgen. En dus weiger je niet alleen je handen te wassen voor je kookt, maar lek je ook nog eens aan de pollepel voor je er de soep mee opschept, en dip je je lopende neus nog snel in elke dampende kom voor je de kinderen aan tafel roept. - Je weet 's avonds nog graag wat je gedurende de hele dag gedaan en gegeten hebt. Als je dan na een lange dag neerploft in de zetel en je vingers zijn nog oranje, kun je met plezier terugkijken op hoe je tijdens de lunch met je vingers het bord spaghetti bolognaise van je collega leeglepelde. En ja, je handen zien er nu uit als een Tupperwarepot waar te lang tomatensaus in gezeten heeft, maar wie heeft ooit gezegd dat dat niet mag? Het is 2020, mensen. Alles mag. - Je vindt water te nat en zeep te proper. - Handen wassen kost tijd, en tijd heb je niet voor handen. Dat staat niet voor niets op de poster die op de muur achter je bureaustoel hangt. Waarom je wel tijd had om die poster te maken met een gratis online designprogramma waar je eerst drie tutorials voor moest bekijken, maar niet om je handen te wassen, vind je moeilijk om uit te leggen. - Ziek zijn is gezelliger met twee. Of met twintig. Of met een hele natie. Zolang jij maar niet de enige zieke bent die voor tv moet hangen terwijl de rest van het land zich buiten aan het amuseren is. Vergeet koorts en hoestaanvallen, de fomo, dát is wat echt pijn doet. - De kraan elke keer openzetten nadat je naar het toilet geweest bent, is niet goed voor het milieu. Wat denken de mensen wel, dat er een eindeloze voorraad water ligt ergens of zo, misschien? Echt waar, de wereld is zó blind voor wat er aan het gebeuren is. Je krijgt er gewoonweg stress van. Snel, heeft er iemand een glas sojamelk en een toast avocado? - Je bent allergisch voor hygiëne. Tenminste, dat denk je toch. Het was ofwel hygiëne ofwel huisstofmijt. In ieder geval het risico niet waard. - Toen je klein was, ben je ooit bijna gebeten door een kwal in de Middellandse Zee. Schrikken was dat. Dus sindsdien blijf je zo ver mogelijk weg van water als binnen je mogelijkheden ligt. Ze gaan je geen twee keer liggen hebben, de kwallen. - Er zit al jaren een flesje antibacteriële ontsmettingsalcohol in je handtas, en dat lijkt je voldoende.