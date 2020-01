Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: de winterblues.

- Hallucinaties. Slik een pil te veel of net te weinig, laat de psycho in jezelf eindelijk los (het moest er ooit van komen) en waan je zo op een pool party in Miami met een cocktail in de hand. In het echte leven zit je met verkleumde vingers rond een halfuur oude deca in een papieren bekertje geklemd tegen jezelf te praten over waar je je nieuwe zwempak gekocht hebt, maar dat weet je hoofd niet, en jij gaat het er ook niet aan vertellen. Mind over body, sister!

- Vier verzonnen feestdagen. De enige dagen die voorbijvliegen in de winter zijn de zeven dagen van Kerstmis tot en met Nieuwjaar. En oké, dat komt vooral doordat je zo overspoeld wordt door prosecco, bladerdeeghapjes en familievetes dat je geen tijd hebt om stil te staan bij hoe koud het buiten is of hoe donker de lucht en de wereld zijn, maar je zit tenminste niet vast in je hoofd. Ik zeg: trek die goede gewoontes door tot eind april, en maak feesten van dagen zoals Derde Aflevering Van De Mol Dag, Het Zal Wel Ergens Nationale Feestdag Zijn Zeker Dag of Tweede Maandag aka Dinsdag. - Ga slapen met de zon. Gaan slapen is het leukste wat je kunt doen als je wakker bent, dus waarom dat ooit uitstellen? Stop vroeger met werken en kruip rond de klok van vijf je bed in. Want voor je het weet, is het zomer en moet je weer twintig uur per dag wakker zijn en plezier maken alsof het je job is. - Geef gothic eens een kans. Je huid is zo bleek dat ze doorzichtig is, en zonnebanken doe je niet want de winterblues is nog altijd minder erg dan kanker (ik weet dat je je vanaf midden maart en na maanden zonder zonneschijn begint af te vragen of dat echt wel zo is, maar probeer te onthouden dat dat echt wel zo is), dus er zit niks anders op dan armbanden met spikes en T-shirts met bandnamen in bloedletters te dragen, obscure truecrimefora op te zoeken op het internet en je te isoleren van iedereen in je naaste omgeving. Weet wel dat je als gothic het hele jaar lang in de winterblues moet zitten, dus wanneer de rest van de wereld deze zomer geen blijf weet met zijn geluk en dan maar met waterpistolen begint te spelen, ben jij binnen naar de B-side van de derde plaat van Children of Darkness aan het luisteren. Niemand heeft ooit beloofd dat het makkelijk ging zijn. - Ga overwinteren in een warm land. Ideaal als je geen job, kinderen of andere verplichtingen hebt en toch altijd met een teveel aan geld zit aan het eind van de maand. Neem eens wat rust van het rusten en ga een kwartaal op een Canarisch Eiland wonen. Waarom doet niet iedereen dat eigenlijk? De mensen maken het zichzelf altijd zo moeilijk. Daar kun je misschien een boek over schrijven als je op je eiland zit. Maar niets moet, natuurlijk. - Wees je ervan bewust dat er ergere dingen zijn dan de zon die een paar uur vroeger ondergaat. Zoals ernstige ziektes, armoede, het klimaat, of heb je al beelden gezien van Cats? Als je dan toch depressief bent, laat het dan om de juiste redenen zijn.