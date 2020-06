Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- De festivals gaan niet door en dat is jammer. Een liveconcert van Metallica kun je niet heel gemakkelijk in huis halen - waar zouden die mannen hun versterkers zelfs moeten inpluggen, je hebt zo al een tekort aan stopcontacten in de living, en als ze denken dat jij je digicorder uittrekt om daarna te moeten wachten tot hij weer helemaal opgestart is, dan denken ze verkeerd - maar met een aantal kleine aanpassingen in je huis waan je je zo op de wei. Zet bijvoorbeeld de elektrische verwarming die je bewaart voor wanneer het te koud is met de gewone radiatoren (wat nooit zo is, maar het ding was jaren geleden in promotie en de doos past perfect in de kast op zolder) in de badkamer. Zo lijkt het, wanneer je op het toilet zit, alsof de zon al urenlang de ruimte tot een gezellige 55 graden aan het opwarmen is. Vraag zeker ook aan je huisgenoten om niet door te spoelen, zodat jij niet voor niets elke twee uur met de hogedrukreiniger de toiletcabine (want zo heet de badkamer vanaf nu) schoon komt spuiten. - Alle culturele uitjes waar je vrouw op voorhand tickets voor kocht zijn geannuleerd. En dat is... jammer, denk je? Yep, juist gegokt. Je vrouw vindt het jammer. Je zou als alternatieve avondinvulling zelf een optreden kunnen geven in de woonkamer, maar de vorige keer dat je dat deed moesten je kinderen drie maanden in therapie, dus dat is uitgesloten. Dan maar gewoon samen in stilte voor je uit staren tot het aanvaardbaar is om te gaan slapen, zoals de rest van het jaar. - Je familiefeest zal niet in zijn normale vorm kunnen doorgaan. Jullie zijn namelijk met zestig, wat evenveel is als het gemiddelde aantal aanwezigen op kleinkunstfestivals in Oost-Vlaanderen, en als die alle twee geannuleerd moesten worden, kun jij niet bepaald met een gerust hart alle Vandeveldekes in de tuin uitnodigen. Gelukkig mag je wel in kleinere groepjes afspreken, en kunnen jullie dus elk weekend opnieuw een minifamiliefeest organiseren. Alsof een pandemie nog niet erg genoeg was. - Dat je begin dit jaar al gepersonaliseerde EK 2020- merchandise (balpennen, totebags en discmanhoezen om de een of andere reden) ontwierp en liet maken, is iets waar je pas over enkele jaren mee zult kunnen lachen, maar er is een manier om de sfeer van het EK naar je eigen achtertuin te brengen. Want waar draaien grote voetbalwedstrijden echt om? Naast welig tierend testosteron en, je weet wel, voetbal? Matching outfits en make-up dragen met je vrienden, natuurlijk! En daar heb je echt geen voetbal voor nodig. Hoogstens wat gezellige loungemuziek en een goed op voorhand afgesproken kleurenthema. - Je rondreis door Amerika zal niet lukken. Maar hey, als je schransende mensen en racisme van dichtbij wilt zien, zit je op je familiefeest ook wel goed.