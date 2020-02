Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Introductierondje van iedereen aan tafel. Conclusie: ideale mix van mannen met ervaring in de farmaceutische wetenschappen, mannen met ervaring in marketing en mannen met ervaring. - Eerste punt op agenda: is er wel behoefte aan vernieuwing? Horen weinig klachten. Groep voelt niet per se nood aan aanpassing huidig aanbod, maar ziet wel mogelijkheden voor uitbreiding gamma/groeien winstmarge. - Michael suggereert geneesmiddel voor vrouwen. Tablet of pil (TBD). Nadelen: vrouw verdikt, wordt depressief, heeft last van hormonen (niet anders dan anders, LOL). Ook kans op: paniekaanvallen, hoofdpijn, maandenlange bloedingen (klinkt overdreven), trombose (Michael had in presentatie trombone geschreven, LOL, marketing-idee). Medicijn moet elke dag op hetzelfde moment genomen worden of werkt niet (gelooft groep niet helemaal, lijkt excuus van vrouw om het niet te hoeven nemen). Voordelen: schattig, want gaan verpakking roze maken. Opmerking: Michael-medicijn (patent aangevraagd) blijkt al te bestaan onder andere naam (verifiëren en eventueel patentaanvraag cancelen). - Idee wordt geopperd om kuisheidsgordel terug te halen. Risico: te old school? Daniel herinnert groep eraan dat fannypacks ook teruggekomen zijn, dus kan werken. Kuisheidsgordel updaten naar 2020: bezetten met lcd-schermen, connectivity met smartphone voor statusupdates, gifs, linken met Spotify (lijst maken met aseksuele muziek: taak voor stagiaire). - Bert werkt aan 'iets' (tbd) om in baarmoeder te steken dat zaad meteen doodt bij aankomst. Waarschijnlijk pijnlijk om aan te brengen en gevoel van vreemd object in lichaam klinkt raar. Groep vindt het belangrijker en nog raarder dat onschuldig zaad zo bruut gedood wordt. Ander woord voor doden verzinnen in marketingcampagne? Of omdraaien en doen alsof zaad dappere held is die onwaardige eitjes doodt? Wordt op agenda volgende vergadering gezet. - Idee voor armband (soort smartwatch, maar dan zonder functies) die één lange, milde tot onaangename elektroshock vrijgeeft tijdens vruchtbare dagen/ovulatie. Armbanden zouden in verschillende kleuren en prints op de markt komen. Matching smartphonehoesjes moeten ook ontworpen worden. Mogelijke namen: Femiwatch, Egg O'Clock, Ovulation Evolution. - Stagiaire (Sanne? Sara? Niemand lijkt het te weten, beide namen zijn al gebruikt tijdens vergadering. Checken!) stelt geneesmiddel voor mannen voor met soortgelijke bijwerkingen als Michael-medicijn voor vrouwen. Mild enthousiast onthaald door de groep en dus voor altijd geschrapt om nooit meer op terug te komen. - Afsluitende woorden: focusgroep komt wekelijks samen vanaf nu, zo rond lunchtijd. Vergaderlocatie wordt aangepast naar brasserie hiertegenover. Stagiaire mag naar huis gaan en iets anders doen met haar leven (TBD).