Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

Waterman. Het is geen gemakkelijk jaar geweest, maar jij hebt als een van weinigen je verjaardag nog kunnen vieren in het bijzijn van mensen, dus misschien moet jij je deze laatste week even in stilte bezighouden en vooral niet te veel zagen. Trut.

...

Waterman. Het is geen gemakkelijk jaar geweest, maar jij hebt als een van weinigen je verjaardag nog kunnen vieren in het bijzijn van mensen, dus misschien moet jij je deze laatste week even in stilte bezighouden en vooral niet te veel zagen. Trut. Vissen. Je waagt je aan nieuwe avonturen, Vissen. Zo daag je jezelf bijvoorbeeld uit om in minder dan twintig stappen van de zetel naar je bed te wandelen, en om zonder handen naar de wc te gaan. Wel voorzichtig zijn, want de maan staat hoog in de lucht of zoiets. Ram. Zoals je weet, en zoals je Linkedin-profiel bevestigt, ben jij een leider. Jij leidt deze week alle kerstwandelingen in goede banen, wat niet vanzelfsprekend is, aangezien je al scheef begint te lopen als je nog maar per ongeluk glühweindamp inademt. Ram? Zeg maar: Ramp! Stier. Jij komt pas deze week te weten dat de rest van de wereld dit jaar ook elke dag in zijn luie stoel gehangen heeft. Er was blijkbaar iets speciaals gaande? In ieder geval, de enige pandemie waar jij aan deelneemt dit jaar is de discussie over wie op kerstavond twee raclettepannen krijgt en wie maar één. Tweeling. Als ik me niet vergis, sta jij als eerste op de lijst om gevaccineerd te worden, of heb je zelf een vaccin uitgevonden, of vaccineer je jezelf met vloeistoffen die je in de berging vindt. Enfin, het is iets met naalden en ik besef nu dat het waarschijnlijk is dat jij de vloer onder de kerstboom elke dag gaat stofzuigen. Kreeft. Op werkvlak word je uitgedaagd deze week, Kreeft. Dat komt vooral omdat het vakantie is en je dus niet goed weet hoe je je werk nog als excuus kunt gebruiken om andere dingen (zoals qualitytime met de familie) te vermijden. Eventueel iets voor het goede doel? Leeuw. 't Is goed, Leeuw. We hebben je allemaal gezien dit jaar, met je bananenbrood en je make-uptutorials en je ontelbare doch weinig succesvolle vlogpogingen. Gun jezelf, en ons, die laatste dagen maar wat rust. Maagd. Je ontmoet deze week de liefde van je leven, Maagd. Nu ja, 'ontmoet' is misschien veel gezegd. De liefde van je leven bestaat, en is ergens. Thuis, waarschijnlijk. Sowieso op een plaats waar je hem of haar nooit zult tegenkomen, want geen van jullie beiden komt buiten. Maar is het niet gewoon al fijn om te weten dat hij of zij er is? Weegschaal. Ook in de laatste dagen van het jaar word je voor moeilijke keuzes gesteld. Kalkoen of fondue, cava of prosecco, luisteren naar de regels of een derde golf in gang zetten omdat je de feestdagen niet zou overleven zonder je zeven ooms en hun dozijnen kinderen die je de rest van het jaar nog niet interessant genoeg vindt om een berichtje naar te sturen. Schorpioen. Hey Schorpioen, hoe gaat het? Hoe bedoel je, zo werken horoscopen niet? Ik kan ook niet alles voor jullie doen, hè. Typisch Schorpioenen: lui, lui, lui. Denk ik. Boogschutter. Er is iets met de planeten en hoe die staan ten opzichte van elkaar, dat ervoor zorgt dat jij ofwel heel goeie ofwel heel slechte dingen meemaakt en dat je daar ofwel helemaal wel ofwel helemaal niet mee aan de slag gaat op een al dan niet succesvolle manier. Reebok. Is dat geen sterrenbeeld? Och, jongens, wie geeft er nog om horoscopen, alles is toch al naar de zak. Gelukkig nieuwjaar!