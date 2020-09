Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- En attendant Godot vertalen naar je plaatselijke dialect. Fun fact: 'Godot' wordt in het Antwerps letterlijk vertaald als 'chauffeur van tram 24'. - Zelf een bus bouwen. Het is duidelijk dat de bus waarop je wacht niet komt. Meer nog: naar alle waarschijnlijkheid bestaat hij niet en werd hij verzonnen door de communicatieafdeling van De Lijn toen bleek dat er niet genoeg bussen waren om de website mee op te vullen. Nu je er wat langer over nadenkt, besef je trouwens dat een snelbus naar Lommel sowieso al te goed klonk om waar te zijn. In ieder geval, er zit bijna niets anders op dan deze bus zelf te maken. Weet je niet (meer) hoe je een bus moet bouwen? Dat is raar. Maar niet erg! Je staat namelijk te wachten op de bus, dus je hebt ontelbaar veel uren om het hele busbouwvak onder de knie te krijgen. Je hebt zelfs nog wat tijd over om speciale features in je bus te installeren. Gratis wifi, iemand? Schermen met live updates van welke halte eraan komt? Ramen die ook maar een klein beetje open kunnen en dus de illusie van frisse lucht? De mensen gaan niet weten wat ze meemaken. - Op je gsm alle boeken lezen en seizoenen herbekijken van Game of Thrones. Je bent door de jaren heen veel gezichten vergeten en je hebt altijd al de kaart uit de begintitels uit het hoofd willen kunnen natekenen. Wachten op de bus geeft je waar je altijd al naar op zoek bent geweest: oeverloze zeeën van tijd en geestdodende verveling. Verzin je meteen een nieuw einde voor de reeks als je dan toch bezig bent? Thanks! - Je inbox opruimen. Je e-mailadres is al sinds 2001 UsherForLife1983@skynet.be en dat klinkt op het eerste gezicht alleen maar positief, maar het betekent wel dat je al negentien jaar lang e-mails aan het verzamelen bent op dezelfde plaats. Je werkt niet met submappen en vindt deleten nogal 'definitief', en dus staan er om en bij de 17.000 e-mails in je inbox. Installeer je nog wat gezelliger (en het was al zo gezellig!) in het bushokje en begin aan je virtuele trip down memory lane. Baan je een weg door Kettingmail Street (2003), Ingeschreven-op-HLN- nieuwsbrief Boulevard (één maand in 2012), en Wanhopige- sollicitaties Avenue (2005, 2007, 2017). En hey! Een onbeantwoorde klachtenmail aan De Lijn uit 2013! Laat die nog maar even staan, ze hebben beloofd binnen de tien jaar te antwoorden. - Heel de structuur en organisatie van De Lijn herdenken. Oké, je kent er niets van en hebt eigenlijk weinig ervaring met de structuur en organisatie van dingen, of met denken, maar toch ben je er redelijk zeker van dat als je een half uur tot drie kwartier een beetje je best doet, je op iets beters kunt komen dan hoe het er nu aan toegaat.