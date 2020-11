Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Vroeger, toen je nog een twintiger was, keek je veel tv terwijl je met je smartphone bezig was. Heel jong van je. En basic. Nu, als dertiger, heb je genoeg aan één medium tegelijk. En het liefst een medium dat ook maar één zintuig tegelijk aanspreekt, zoals instrumentale muziek. Of fotografieboeken die op je tweedehandse glazen salontafel liggen en die je als twintiger nooit hebt opengeslagen. Een verzameling foto's van oude etalageramen voor 85 euro in hardcover: dertigers snappen waarom. - Behalve in De afspraak zijn bijna alle mensen die op tv komen plots jonger dan jij. Sitcoms gaan over frisse twintigers die het allemaal niet goed weten, aan relatietests op eilanden doen alleen mensen mee die in een ander decennium, ja zelfs millennium geboren zijn dan jij, en deelnemers aan bakwedstrijden hebben er al twintig jaar bakervaring op zitten en zijn tóch nog jonger dan jij. En als er dan iemand op tv komt van jouw leeftijd, vind je dat die er tien jaar ouder uitziet dan jij. Maar dat is niet zo. Sorry. - Terwijl vroeger, toen je nog een twintiger was, oudere mensen naar jou kwamen om te vragen hoe ze een Facebook- status moesten posten of vrienden konden taggen onder een HLN-artikel, ben jij nu de nitwit die niet helemaal snapt waarom Instagram ineens op TikTok en Zalando lijkt. Daarnaast heb je als dertiger ook, en dit zeg ik met honderd procent zekerheid, naar The Social Dilemma gekeken, en overweeg je dus hardop om die troep toch allemaal van je gsm te gooien. (Doe je niet.) - Plots lust je dingen waarover je je voordien afvroeg waarom ze ooit uitgevonden waren. Whisky, witlof, van die bruine Fisherman's Friend-muntjes (iets bruins kan nooit een fris gevoel geven, nooit!), coke: ze staan allemaal op het boodschappenlijstje nu je dertig bent. - Je kunt niet meer opgenomen worden in 'top 30 onder 30'-lijsten. En in een 'top 40 onder 40' wíl je zelfs niet opgenomen worden. Dat is gewoon triest. - Je zult nooit meer 'de jongste aller tijden' in iets zijn. Tenzij je een gooi doet naar een of ander presidentschap, maar dat leek in de Verenigde Staten deze keer toch wat stress te veroorzaken (en je moet nu op je hart beginnen te letten, natuurlijk), dus we kunnen erop rekenen dat je je voorlopig niet kandidaat stelt. En dus zul je nooit meer de jongste aller tijden zijn. Je bent dertig, nu. Je bent niet meer speciaal en je zult waarschijnlijk de rest van je leven onopgemerkt op de aarde doorbrengen, jezelf afvragend hoe je in deze situatie terechtgekomen bent en waarom je niet meer kansen gegrepen hebt toen je jong was, waarna je maar begint af te tellen naar de zoete verlossing van de dood. Fijne verjaardag!