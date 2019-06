Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Dez week: de planning voor elk trouwfeest.

10.00 uur Burgerlijk trouwfeest in de met laminaat bevloerde polyvalente zaal van het gemeentehuis van een dorp waar zelfs Google Maps nog nooit van gehoord heeft, maar waar het koppel vorig jaar een te renoveren huis kocht en nu dus gedomicilieerd is. Er is plaats voor dertig mensen in de zaal als iedereen rechtstaat met de armen rustig naast zich. Jullie zijn met tachtig. Rond 10.25 uur zegt de afgevaardigde van de gemeente dat het saaie maar noodzakelijke stuk eraan komt, waarop iedereen gniffelt, want dat is grappig om de een of andere reden. Wanneer de bruidegom gevraagd wordt of hij zijn bruid al dan niet neemt,...