Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: Moeilijke mensen om een geschenk voor te kopen (en wat dat geschenk dan moet zijn).

-Je Secret Santa op het werk. Klinkt gezellig in theorie, maar verloopt in de realiteit toch eerder moeizaam. Sla voor het cadeaumoment genoeg lauwe bubbels achterover, want hier zijn je drie opties:

1) Een collega die je niet goed kent en/of stom vindt. In zekere zin is dat nog het gemakkelijkst. Koop gewoon iets wat iedereen leuk vindt. Zoals geurstokjes. Of de dvd-box van seizoen twee van Desperate Housewives. En dan geen oogcontact maken bij het overhandigen.

2) Een collega die je goed kent en fijn vindt. Dat is minder evident. Ofwel geef je een standaardgeschenk dat je hele vriendschap op de helling zet (betekenden die stiekeme mails met inside jokes dan echt niks voor je, Karen?!). Ofwel geef je iets doordachts en persoonlijks, wat dan weer jammer is voor alle mensen rond je die net geurstokjes ontvingen. Mijn advies? Geef een hilarische koffiemok en de belofte van een beter geschenk na de werkuren.

3) Je baas. Het liefst van al gaf je hem een vervroegd pensioen cadeau, maar aangezien dat niet kan: een boek over innerlijke rust.

-Je kinderen. Je geeft die mormels al elke dag van het jaar alles wat ze nodig hebben cadeau. Het enige verschil is dat je het nu ook nog moet inpakken en het eerst twee weken onder een boom moet liggen. En met de feestdagen kun je hen niets geven dat ze nodig hebben, maar wel iets dat ze gewoon willen, wat bijna altijd betekent: iets dat veel lawaai maakt. Goeie cadeautip voor jezelf? Een noise cancelling koptelefoon.

-Rijke mensen. Die hebben alles. Wat ze willen, kopen ze, en als ze het nog niet gekocht hebben, betekent dat waarschijnlijk dat ze het niet willen. Je enige optie is om op sentiment te spelen. Dus misschien iets van papier-maché?

-De alleskenner. Kom niet achteloos aan met muziek, film, boek of wijn, want niet alleen weet de alleskenner er alles van, hij heeft het ook gerecenseerd en slecht bevonden. Je kunt hier twee richtingen uit: de weg van de ironie, waarin je met een knipoog het nieuwe album van Coldplay geeft, of de weg van de übersnob, waarin je de alleskenner onverwachts overtroeft door hem een onvertaalde 18e-eeuwse Hongaarse roman cadeau te doen, die jij toevallig tegenkwam in de 50 centbak op de rommelmarkt.

-De neef die je niet meer gezien hebt sinds het kerstfeest van vorig jaar. Je weet dat hij al vijf jaar dezelfde job heeft of studie volgt, maar je hebt geen idee welke. Studeert hij rechten? Werkt hij bij De Lijn? Wie zal het zeggen. Hij (zij?) niet, in ieder geval, want andere woorden dan 'hey' en 'dank u' en 'allez, tot volgend jaar, he' hebben jullie nog nooit gewisseld. Je moet nu voor de derde kerst op rij een cadeautje voor hem kopen, omdat voor de derde keer op rij zijn naam voor je getrokken werd door de onschuldige hand van het kind van je zus, waarvan je sterk vermoedt dat het helemaal niet zo onschuldig is en dat het teert op gênante situaties tussen familieleden. Dertien is officieel te oud om schattige kindertaken te mogen uitvoeren, Ella.

Wat die neef betreft: Fortnite of zo. Dat is zelfs gratis, dus je verliest er geen geld mee. Je gezicht verlies je waarschijnlijk wel, wanneer je halverwege je begroeting beseft dat je zijn naam vergeten bent.