Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: therapie.

10. Stort je als een gek op een unieke hobby.

Macrameeën, bijvoorbeeld. Let wel: zo maar even macrameeën is niet voldoende. Je hele leven moet in het teken staan van macramé. Iets gaan drinken? Gaat niet, jij bent aan het macrameeën. Boek lezen? Nee, sorry, je hebt macramé. Urgente psychische problemen aanpakken? Nope, macrameeën.

...